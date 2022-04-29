Mevsim geçişlerinde hasta olmamanın yolları

Mevsimsel değişiklikler vücudumuzu neden ve nasıl etkiler, nasıl tedbirler almalıyız gibi soruları Dr. Ferit Şeyhzade yanıtladı…



Neden mevsim geçişlerinde daha sık hastalanırız?

Bahar aylarında hormonal sistemimizin hava sıcaklıklarına, güneşe ayak uydurması belirli bir süre almaktadır, bu da bir süre boyunca özellikle uyku hormonu olan melatonin ve mutluluk hormonu olan seratonin arasında dengesizlik yaratmaktadır. Bir taraftan hormonal dengesizlik, diğer taraftan polen gibi alerjenlerin artması ve sıcaklıkların sık değişmesi, bizlerin uygun kıyafeti giymememize bağlı olarak bağışıklık sistemimiz zayıflamaktadır. Bunun sonucunda bu aylarda alerjik hastalıkların atakları veya enfeksiyon hastalıklarının sıklığında artış görülmektedir.

En çok hangi hastalıklara yakalanıyoruz?

Bu dönemde en çok üst solumum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Toz ve polene bağlı olarak nezle ve astım gibi alerjik durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yorgunluk hissi, depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi bahar yorgunluğu adı verilen ruhsal durumlar da baş gösterebilir.

TEMİZ HAVA MOLALARI VERİN

Mevsim geçişlerinde psikolojik rahatsızlıklarla nasıl savaşırız?

Mevsim geçişlerinde inişli çıkışlı bir ruh hali içinde olabiliriz. İsteksizlik, enerji azlığı, umutsuzluk, yorgunluk hislerinde artış olur. Bu ruh halimizdeki dengesizliklerin üstesinden gelebilmemiz için sosyal ortamlardan kopmamalı, mutlaka temiz havaya çıkmalı ve hareketlerimizi artırmalıyız. Kapalı bir ortamda çalışıyorsak, kendimize temiz hava molaları vermeli, bu molalarda yürüme fırsatları yaratmalıyız. Depresif ruh hali sebebiyle bu dönemde uyku düzenimize dikkat etmeli, su tüketimimizi artırmalı ve düzenli egzersiz yapmalıyız. Yaz aylarında metabolizma hızımızın artması ile yeterli sıvı tüketimi çok daha önemli olmaktadır.



Nasıl tedbirler almamız gerekir?

Aslında tüm hastalıkların düşmanı hareket etmek ve doğru beslenmek. Temiz havada bol bol yürümek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme alışkanlıklarımızdan kurtulmak. Bu saydıklarımız sadece mevsimsel hastalıklardan korunmak için değil sağlıklı bir duygudurum ve mutlu zaman geçirmemiz için de şart olduğunu ekleyelim. Unutmamalıyız, 'sağlıklı insan, sağlıklı vücut' demek değildir. Çevremizdeki insanlar ile iyi ilişkiler kurmak ve kendimizi mutlu hissetmek de sağlıklı olmanın önemli nedenlerinden biridir.

