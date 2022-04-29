Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Ve Doğal Çözümlerle Topuk Dikeni Nasıl Geçer?

İnsan vücudunun en sık yaptığı aktivite haliyle yürümek ve hareket halinde olmasıdır. Lakin bir takım sağlık sorunları bu aktiviteleri acılı ve ağrılı bir deneyim haline getirmektedir. Topuk dikeni de kişiyi yürümekten, koşmaktan hatta ayağının üzerine basmaktan çekinir hale getiren bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık hastanın hayatını tehlikeye sokmayan ama yaşam kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlıktır. Ülkemizde birçok kişinin mustarip olduğu topuk dikenine ne iyi gelir? İşte detaylar...

Topuk Dikeni Neden Olur?

Birçok nedenin ve o nedenlerin bir araya gelmesiyle oluşan topuk dikeninin bilenen en yaygın oluşum sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

Kas ve bağ dokularda meydana gelen hasar

Obezite

Düz taban

Vücuda ve ayaklara çok yüksek binmesi

Yanlış ayakkabı kullanımı

Yanlış şekilde egzersizler ( yanlış şekilde yapılan koşma, yürüme ve benzeri hareketler)

Bel romatizması

Kalsiyum emilim bozukluğu

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Topuk dikenine iyi gelen birçok yöntem vardır, lakin bunları doktor kontrolünde hayata gerçekleştirmek hasta için en sağlıklısı olacaktır. Günlük hayatta yapılan bazı değişiklikler ile topuk dikeni tedavi sürecinde yaşanılan ağrılar ve şikayetler en aza inecektir. Topuk dikenine ve sebep olduğu ağrılara ne iyi gelir? Sorunun cevaplarını şöyle sıralayabiliriz;

Evde/dışarıda sert tabanlı ayakkabı ve terlik giymemek

Silikon topuk desteği kullanmak

Soğuk masaj ve ağrı kesici merhem

Ağrıyan yere buz kompresi

Bol bol dinlenme

Ayakları ılık ve tuzlu küvette bekletme

Bu sıraladığımız yöntemlerin iyileştirme etkisinin olmadığı, sadece var olan topuk dikeninin neden olduğu ağrı ve acıyı hafiflettiği unutulmaması gerekir.

Evde Doğal Ve Bitkiler Yöntemlerle Topuk Dikeni Nasıl Geçer?

Topuk dikeninin tedavi sürecinde evde doğal yöntemlerle tedaviye destek olmak isteyenler için bir takım bitkisel ve doğal yöntemler vardır, halk arasında en yaygın bilinen yöntemleri sizler için sıraladık;

Kekik: Bir kova sıcak suyun içine bir avuç kekik atılıp demlenmesiyle oluşan kekik suyunda ayaklarınızı 30 dakika kadar bekletip, dinlendirebilirsiniz.

Vicks: 1 litre su ve 1 yemek kaşığı vicksi genişçe bir kapta karıştırıp, ayaklarınızı suyun içinde iyice gezdirin. Daha sonra ayaklarınızı sarıp gece boyunca çıkarmayın, sabah olunca ayağınızdaki sargıyı çıkartabilirsiniz.

Esansiyel Yağlar: Yağ ile yapılan masaj topuk dikenine iyi gelmektedir, özellikle antiinflamatuar etkili biberiye ve lavanta yağı ile topuklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Elma sirkesi: Genişçe bir kaba su ve 1 fincan kadar elma sirkesi koyup, ayaklarınızı bu suda bekletebilirsiniz.

Limon: Gece yatmadan limon dilimlerini ayağınıza sarıp ve bir çorap giyerek uyuyabilirsiniz, limonda bulunan antioksidanlar bağ dokunun yenilenmesine yardımcı olacaktır.

Epsom tuzu: Epsom tuzu topuk dikenine oldukça şifalı gelen bir bitkisel üründür. Bir kova suya 3-4 yemek kaşığı epsom tuzu atıp ve tuzlar eriyene kadar suda ayaklarınızı bekletebilirsiniz.