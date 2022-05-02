Mutlu bayramların sırrı hafif bir kahvaltı

Diyetisyen Deniz Geçkil: "Günün belki de en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamamak, sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bayram süresince gün içerisinde daha fazla besin tüketeceğinizi göz önünde bulundurarak günü hafif bir kahvaltı ile karşılamanız mantıklı olacaktır. Börek ve kızartmalardan oluşan bir kahvaltı sofrası yerine, yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri ve tam tahıl ekmeğinden oluşan bir kahvaltı güne daha hafif başlamanızı sağlayacaktır."

SU TÜKETİN

Ramazan ayı boyunca su tüketiminin azalmasından kaynaklanan sıvı kaybının giderilmesi için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Geçkil şunları söyledi:" "Bayram ziyaretleri sırasında çok fazla miktarda çay ve kahve ikramı olabileceğinden günde en fazla 2-3 çay bardağı açık çay veya 1-2 fincan kadar kahve tüketilmeli ya da çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilmelidir.

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Bayram klasiklerinden çikolata, şeker ve tatlı tüketiminin önüne geçmek için gelen misafirlerinize de küçük porsiyonlar halinde sade dondurmalar, sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler ikram edebilirsiniz.

PORSİYON KONTROLÜ

Bayram ziyaretlerinde kızartılmış, çok tuzlu ve ağır yemeklerden kaçınmakta fayda var. En doğru olanı bu dönemde de az ve sık beslenmeye devam etmek ve besin çeşitliliğinin yanında porsiyon kontrolüne özen göstermektir.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ!

Fiziksel aktivite, bayramda da son derece önemli. Bayram ziyaretleri esnasında fiziksel aktivite mutlaka artırılmalıdır. Yakın mesafe ziyaretlerinize yürüyerek gidebilirsiniz. Eğer böyle bir fırsatınız yoksa ailenizle birlikte yürüyüşlere çıkabilirsiniz."