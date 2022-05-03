Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek! Skolyoz tedavisi için İple Gerdirme Tekniği Kadavra Kursu

Pediatrik hastalarda Skolyoz tedavisi için İple Gerdirme Tekniği Kadavra Kursu, Türkiye'de ilk defa, bu alanda Dünyada 4 üreticiden biri olan Tria Spine Medikal A.Ş. öncülüğünde Topkapı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilecek.

Kadavra kursu, Skolyoz tedavisi alanında dünyaca ünlü; Prof. Dr. Mehmet Aydoğan ve Alman Prof. Dr. Per Trobisch önderliğinde 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.



(Fotoğraf: Prof. Dr. Per Trobisch)

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Yapısal olmayan skolyoz genellikle zaman içerisinde kısmen düzelir veya skolyoza neden olan asıl sebep ortadan kalktığında fark edilemez hale gelir. Yapısal skolyoz ise sıklıkla idiyopatik olarak ortaya çıkar ancak nöromüsküler hastalıklar, bağ dokusu bozuklukları, enfeksiyöz veya neoplastik durumlar, nörofibromatozis, dejeneratif ve romatizmal hastalıklar, metabolik bozukluklar ve çeşitli travmatik etkiler de omurgada yapısal eğriliğe yol açabilir.