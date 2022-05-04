’Pulmoner Hipertansiyon Günü’nde önemli açıklamalar

Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler Ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akbulut, Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü nedeniyle hastalık ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek,"Hastaların tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmak gibi hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Pulmoner Hipertansiyon, akciğer damarlarında kan basıncı artışı ile seyreden, zamanında doğru tedavi edilmediği taktirde kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanan ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğu hastalığı. Yüksek tansiyonla karıştırılması gereken bu hastalık doğası gereği oldukça kompleks bir hastalık olup kesin tanısı sadece uzman merkezlerde ve anjiyografik yöntemle konuluyor. Her yaş grubundaki insanı etkileyebilen pulmoner hipertansiyon erkeklere nazaran kadınlarda 1.8 kat daha fazla görülüyor. Hastalarda nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, baş dönmesi, çarpıntı ve ses kısıklığı gibi belirtiler gösteren hastalıkta zamanında ve doğru bir tedavi stratejisi uygulanmadığında gelişen kalp yetersizliği ölümle sonuçlanabiliyor. 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü kapsamında Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından pulmoner hipertansiyonlu hastalar ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek pulmoner hipertansiyonlu hastaların tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaya çalışıyor.

Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler Ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı ve Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akbulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen pulmoner hipertansiyon, akciğer damarlarında kan basınç artışı ile seyreden, ırk ve etnik köken ayırmaksızın her yaş grubundaki insanı etkileyebilen, zamanında doğru tedavi edilmediği takdirde kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğudur. Dünya Pulmoner Hipertansiyon günü, pulmoner hipertansiyon konusunda farkındalığı artırmaya yönelik dünya genelinde 80'den fazla pulmoner hipertansiyon ile ilgili bilimsel ya da akademik dernek ve sivil toplum kuruluşunun 5 Mayıs'ta gerçekleştirdiği yıllık küresel bir etkinliktir. Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu olarak bizler de resmi ve sivil toplum kuruluşu tüm paydaşlarımızla Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü olan 5 Mayıs 2022 tarihinde Dünya ile eş zamanlı olarak pulmoner hipertansiyon ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip amansız bir hastalık olan pulmoner hipertansiyonlu hastaların tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmak ve bu hastaların günlük yaşamlarında önlerine çıkabilecek tüm fiziksel ve sosyal engelleri ortadan kaldırmak gibi hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz."