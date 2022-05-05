Ağız Yarasına Ne İyi Gelir? Evde Yetişkin Ve Çocuklarda Ağız İçi Yarası Nasıl Geçer?

Ağız ve diş sağlığı alanında en sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında ağızda oluşan yaralar yer alır. Çoğu zaman konuşma, yutkunma ve çiğneme gibi basit faaliyetlerde bile zorluğa neden olan ağız yaraları insanların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Ağız yaraları eğer çok kötü durumda değilse evde uygulanan yöntemler ile geçmesi sağlanabilir. Bu yöntemler arasında; karbonat, tuzlu su ile gargara yapmak yer alır.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Ağız yaraları genellikle doğal maddeler ile gargara yapılarak iyileşir. Doğal yöntemler ile geçmeyen ağız yaralarında mutlaka diş hekimine başvurulması gerekir. Altında önemli etkenler yatabileceği ve günlük hayatı etkileyebileceği gibi, daha hafif olabilen yaralar da bulunur. Daha hafif olan ağız yaralarına iyi gelen bazı uygulamalar şunlardır:

Karbonat: İltihap giderici etkisi ve ağrı azaltma etkisi bulunur. Karbonatlı suyla gargara yapmak yaraları rahatlatır.

Tuz: tuzlu su ile gargara yapmak ağız yaraları tedavisinde fayda sağlayabilir.

Karanfil yağı: ağrı dindirici etkisi ile ağız yaralarına iyi gelir.

Aloe vera: Aloe vera bitkisinin jeli doğrudan ağız yarası üzerine sürülebilir. BU sayede ağrıyı azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Hindistan cevizi yağı: Antimikrobiyal etkisi sayesinde ağız yaraları tedavisinde sıkça kullanılır.

Yetişkin ve Çocuklarda Ağız İçi Yaraları Evde Nasıl Geçer?

Küçük, günlük hayatı fazla etkilemeyen ağız yaralarında evde uygulanabilecek bazı yöntemler ile hızlı bir şekilde iyileşme sağlanabilir. Evde ağız yarası için uygulanabilecek doğal tedavilerden bazıları şunlardır:

Karbonat: Antibakteriyel özelliği nedeniyle yaralar üzerinde iyileştirici etkisi olduğu bilinir. Kullanımı ise; 1 çay kaşığı kadar karbonatı 1 bardak suya karıştırıp bu su ile gargara yapılması şeklindedir.

Adaçayı: Doğal adaçayının kaynatılıp demlenmesi ile hazırlanılan bitki çayı ağzı yakmayacak bir sıcaklığa gelinceye dek soğutulur. Daha sonrasında bu çay ile gargara yapılır. Ayrıca bu çayın ağız içerisinde bir miktar bekletilmesi ile içilmesi de uygulanabilecek yöntemler arasındadır.

Tuzlu su: 1 çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz katılarak elde edilen su ile gargara yapmak, ağız için dezenfeksiyonuna katkı sağlar. Bu sayede yaralar daha hızlı bir şekilde iyileşir.

Ağız Yarası Neden Olur?

Ağız içi yarası, ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil, dilaltı ve damaklarda ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isimdir. Bu yaraların iltihaplandığı ve şişliğe neden olduğu durumlarda ismi aft olarak karşımıza çıkar. Virüs kaynaklı olabileceği gibi bakteriyel enfeksiyonlar nedenli, yanlış diş fırçalama bedenli ve sert besin tüketimine bağlı olabilirler. Eğer bu yaralar sık tekrarlıyorsa altında yatan sistemik bir hastalık sebepli olabilir. Ağız yaralarının görülmesinde en yaygın sebepler şu şekildedir:

Dental çalışmalar,

Yanlış diş fırçalama,

Yanak ısırma,

Vitamin ve mineral eksikliği (Demir, folik asit B12, C vitamini ve çinko),

Hormonal değişimler,

İlaç kullanımı,

Aşırı sıcak ya da soğuk besin tüketimi,

Sigara kullanımı,

Sert, ağız içi çizilmesine neden olabilecek yiyecekler,

Bağışıklık sistemini düşüren hastalıklar.

Ağız Yaralarına Bitkisel Çözümler