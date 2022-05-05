Arı Sokmasına Ne İyi Gelir? Evde Çözümle Arı Sokması Şişlik Ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Arılar genellikle saldırgan yapıya sahip olan hayvanlar olmasalar da bazı durumlarda insanları sokabilirler. Bal arıları insanları soktuktan sonra ölürler ancak eşek arıları soktuktan sonra direkt olarak ölmezler. Arı sokması durumu bazı bireyler için oldukça basit bir durum olsa da özellikle alerjisi olan bireyler için arı sokması ölümcül etkiler bile doğurabilir bu nedenle oldukça temkinli olunmalıdır.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

İnsanların arıya karşı alerjisi olmasa da arı soktuğunda insan vücudu bir reaksiyon gösterir. Bu reaksiyon; şişlik, kaşıntı, kızarıklık ve ağrıdır. Bu semptomları hafifletmek için bazı uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalardan birkaçı şu şekildedir:

Öncelikle arının soktuğu yer su ve sabunla yıkanmalıdır. Soğuk su acıyı azaltır ve sabun üzerinde bulunan kir ve zehri temizlemeye yardımcı olur.

Arının soktuğu yerde şişlik ve kaşıntı olabilir. Bu yerler kaşınmamalıdır.

Şişliği indirmek için buz veya soğuk kompres yapılabilir. Buzu doğrudan tene uygulamak buz yanığına neden olabileceğinden buzu bir beze sarıp öle uygulamak daha doğrudur. 20 dakika buzu bölgede bekletmek yeterlidir. Gerektiğinde tekrar uygulanabilir.

Sokulan bölge yukarı kaldırabileceğiniz bir yerde ise örneğin; kol, bacak gibi, bu yeri yukarıda tutmak ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olabilir.

Eczane ve doktora danışılarak merhem, krem vb. kullanılabilir.

Evde Arı Sokması İçin Ne Yapılabilir?

Arı sokması için evde yapılacak uygulamalar şu şekildedir:

İlk olarak arının iğnesi vücuttan çıkarılması gerekir. Ancak bu temiz bir cımbız ile yapılmalıdır.

İlk ağrı ve şişliği azaltmak için soğuk kompres yapılmalıdır.

Soğan: Doğal antibiyotik etkisine sahip olan soğan iltihaplarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. İkiye bölünen soğanın iç kısmını yaraya bastırmak suretiyle uygulanır.

Sarımsak: Soğan gibi antiseptik ve antibiyotik özelliği bulunan sarımsağın arının zehrini alması için ezip yaraya uygulayın.

Karbonat: İltihap kurutucu etkisi olan karbonat kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissinin azalması için karbonat kullanılır. 1 tatlı kaşığı karbonat bir bardak suya karıştırın ve arıyı sokan yeri bu su ile temizleyin.

Yoğurt: Yoğurdun soğuk olarak arının soktuğu yere uygulanması yanma hissinin ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Elma sirkesi: Elma sirkesini pamuğa döküp tampon hareketler ile arının soktuğu yere uygulamak kaşıntıyı ve ağrıyı hafifleten uygulamalar arasındadır.

Lavanta yağı: Lavanta yağı, eşek arısı sokması dahil tüm arı sokmalarında anında zehri alma ve rahatlama etkisi sunar. Lavanta yağını birkaç dama olacak şekilde pamuğa dökün ve arının soktuğu kısma tampon hareketler ile uygulayın.

Arı Sokması Şişlik ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Arı sokması sonrası şişlik ve kaşıntının geçmesi için yapılacak bazı uygulamalar:

Bal: Arı sokmasının ardından oluşan şişliğe bal sürüp yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Bal yaranın iyileşmesi ve ağrı, kaşıntının azalması için uygulanan bir besindir.

Sirke: Arı zehrini nötralize etmek için kullanılır. Şişlik ve kaşıntının geçmesi için etkilidir.

Karbonat: Karbonatlı su ile yaranın üzerini temizlemek şişlik ve kaşıntıyı azaltacaktır.

Et: Oluşan yaranın üzerinde 15 dakika boyunca çiğ et bekletmek kaşıntı, ağrı ve şişliği alır.

Aloe vera: Aloe vera'nın arı sokan yere sürülmesi iltihabı engeller. Şişlik ve kaşıntının önlenmesine yardımcı olur.

Arı sokması sonucunda oluşan şişlik ve kaşıntının zamanla azalması beklenir. Eğer zamanla bu durum azalmıyorsa acil bir şekilde doktora başvurulması gereklidir.