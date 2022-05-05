Burun Akıntısına Ne İyi Gelir? Yetişkin, Çocuk Ve Bebeklerde Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Burun akıntısı, burun dokularını tahriş eden veya iltihabi süreci uyaran herhangi bir sebebe bağlı gelişebilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi sebeplerle ortaya çıkan burun akıntısı; akışkan berrak bir mukus sıvısıdır. Aşırı burun boşalması olarak da tanımlanır. Burun akıntısına iyi gelebilecek yöntemlerden birisi de bulunduğu ortamın nemliliğine bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda nemlendirmek için birkaç adet uygulama vardır.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığının en rahatsız edici yönlerinden olan burun akıntısına evde yapılabilecek çözümlerden bazıları şunlardır:

Bol miktarda sıvı tüketmek. Burun akıntısı, beraberinde burun tıkanıklığı da görülüyorsa bol sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Böylelikle sinüsler ve burun boşluğunda bulunan mukusun artması sağlanır. Aksi takdirde mukus yapışkan bir hale gelecek ve burun tıkanıklığına sebep olacaktır.

Buhar banyosu yapmak. Sıcak buhar teneffüs etmenin burun akıntısını azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Evde de uygulanabileceği gibi buhar odaları da tercih edilebilir.

Sıcak bitki çayları içmek. Bazı bitki çayları içeriğindeki otlardan dolayı burun tıkanıklığını açmada yardımcı olabilir. En fazla yararı sağlayabilmek için bitki çayını içmeden buharı teneffüs edilebilir. Papatya, zencefil, nane ve ısırgan otu gibi bitkiler içeren çaylar tercih edilmelidir. Burun akıntısına eşlik eden boğaz ağrısı da olduğu durumlarda bitki çayı, boğaz ağrısını da hafifletmede yardımcıdır.

Zerdeçal, burun akıntısı dahil olmak üzere pek çok derde deva olmasıyla bilinir. Parça olarak bulunabileceği gibi toz halde de bulunan zerdeçalı, toz halde çaylara eklemek tüketimi kolaylaştırabilir. Güçlü bir antioksidan, antitoksik ve anti inflamatuar özellikler barındırmasıyla burun akıntısı yanı sıra soğuk algınlığının tedavisinde oldukça etkilidir.

Zencefilin çeşitli sebeplerden burun akıntısına iyi gelen yönleri bulunur. Çiğ zencefile tuz serperek günde 2-3 kez çiğnemenin burun akıntısına iyi geldiği bilinmektedir.

Bir diğer burun akıntısını durdurmada etkili olanlardan biri ise sarımsaktır. Günde birkaç kez çiğ sarımsak çiğnemek ya da kaynatıp üzerine biraz şeker eklenip tüketilmesi burun akıntısına iyi gelecektir.

Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Sıcak uygulama yapmak burun akıntısının geçmesine yardımcı olur. Yüz ve burun bölgesine günde birkaç kez ılık ve nemli bir bez yardımıyla uygulamalar, akıntının geçmesine yardımcı olur.

Doktor tarafından alacağınız reçete ile verilen çeşitli ilaç ve spreyler yardımıyla burun akıntısı kesilebilir.

Alerjik sebeple olabilen burun akıntıları için alerjen maddelerden uzak durulması uygun olacaktır.

Burun Akıntısına Evde Çözüm

Alerji ve soğuk algınlığına bağlı gelişen burun akıntısını durdurmak için sıcak bir duş alınması tavsiye edilir. Bulunduğunuz ortam nemli olmalıdır. Bunun için buhar makinesi ya da petek üzerine nemlendirme amaçlı su kabı koyulabilir. Burun akıntısına eşlik eden burun tıkanıklığı varsa bunun için tuzlu su çözeltileri hazırlanabilir. Bu tuzlu su çözeltisi tarifi şu şekilde uygulanabilir: