Güneş Yanıklarına Ne İyi Gelir? Sırt, Vücut Ve Yüzdeki Güneş Yanığı Nasıl Geçer Ve Beyazlatılır?

Hafif güneş yanıkları yalnızca hafif acı ve kızarıklığa neden olurken, ciddi yanıklar ciltte kabarcıklara ve yara izlerine neden olabilir. Bu nedenle güneş yanığını hiç oluşmadan önlemek oldukça önemlidir. Güneş yanığı için alınabilecek önlemler; güneş kremi kullanmak, şapka ve gözlük kullanmak, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneşe çıkmamaktır. Güneş yanığı oluşmuş olan ciltlerde ise yapılabilecek en iyi uygulama yanığı soğuk tutmak ve bol su içmektir.

Güneş Yanıklarına Ne İyi Gelir?

Güneş yanıklarının belirtisi genellikle hareket ile acı veren kızarmış cilttir. Ek olarak şiş ve kaşıntılı olabilir ve içi sıvı dolu kabarcıklar bulunabilir. Şiddetli ağrı ve kabarma bulunuyorsa doktora danışmak gerekir. Ancak bu belirtiler yoksa yapılacak en iyi şey cildin yeterince soğutulmasıdır.

Cilde soğuk uygulamak acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Ancak buz küplerinin direkt olarak yanık üzerine uygulanması tedavi için uygun değildir. Bunun yerine soğuk suya batırılmış olan bir havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk uygulamasına en az yarım saat hatta mümkünse ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Buna ek olarak yanık durumlarında bol sıvı alımı oldukça önemlidir. Ancak güneş yanığı için en iyi uygulama güneşe çıkmadan önce yüksek korumalı bir güneş kremi sürmektir.

Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Vücutta ve yüzde bulunan güneş yanıklarının giderilmesi için; bol su içmek, soğuk su ile ıslatılmış havlu ile cilde kompres yapmak, eczacı ve doktorların önermiş olduğu krem/ pomad/ losyon/ jelleri cilde uygulamak, nemlendirici sürmek faydalıdır. Ancak ciltte bulunan ileri derecede yanıklar için bu uygulamalar yeterli olmayabilir. Bu nedenle ileri derecede yanıklar için mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Güneş Yanığı Nasıl Beyazlatılır?

Güneş yanığı sonucu bronzlaşmış ciltlerin beyazlaması zaman içerisinde kendiliğinden olabilir. Ancak bu görüntüyü sevmeyen bireyler bronzlaşmış alanları beyazlatmak isterler. Bunun için yapılacak uygulamalar şu şekildedir:

Pirinç suyu toniği: Pirinci haşlanır ve suyu ayrılır. Soğuyan su cilde uygulanır.

Yoğurt maskesi: İçerisinde bulunan laktik asit ile beyazlamaya yardımcı olur. Yoğurt yüze sürülür. Ardından kuruyana kadar beklenir ve ılık su ile durulanır.

Beyazlatıcı kremler: Doktorunuza danışarak bu süreci hızlandırmak için beyazlamaya yardımcı bir krem edinebilirsiniz.

Evde Güneş Yanıklarına Ne Yapılabilir?

Güneş yanığı için evde uygulanan popüler uygulamalar yanık; cilde yoğurt ve diş macunu sürmektir. Yoğurt soğuk sürülür ise yalnızca ağrıyı hafifletir. Fakat iltihap giderici bir etkisi bulunmaz. Ayrıca süt ürünlerinde bulunan bakteriler enfeksiyonları tetikleyebilir bu nedenle süt ürünlerini cilde sürmemek gerekir. Cilde diş macunu sürmek de zarar getirecek bir uygulama olduğundan kaçınılması gerekir.

Evde güneş yanıkları için yapılabilecek en iyi uygulama papatya ve aloe vera içeren ürünler kullanmaktır. Bu ürünler iltihap giderici özellikleri bulunduğundan iyileşmeyi hızlandırır. Ancak cilde herhangi bir krem/ merhem sürmeden önce alerjiniz olup olmadığını test etme amaçlı ciltte küçük bir alana sürerek denemeniz oldukça önemlidir. Yanık yerlere gün içerisinde birkaç kez nemlendirici jel ve losyon uygulamak sıvı kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle yapılması tavsiye edilir.