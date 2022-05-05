Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir? Evde İlaçsız Doğal Tedaviyle Çocuk Ve Bebeklerde Mide Üşütmesi Nasıl Geçer?

İnsan vücuduna ciddi rahatsızlıklar veren mide üşütmesi sorunu yaşandığı zaman doktora başvurmak gereklidir. Bu durum genellikle önemsenmeyen bir durum olsa da ilerler ise ciddi sağlık problemleri oluşturabilir. Bu nedenle doktorun verdiği tedavi uygulanmalıdır. Bunun yanında evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz tedaviler de bulunur. Bu tedaviler genellikle bitkisel çözümlü tedavilerdir. Mide üşütmelerinde evde uygulanabilecek en kolay tedavilerden birisi nane limon çayı yapıp tüketmektir.

Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Mide üşütmesinin belirtileri genellikle bulantı, kusma, ishal, mide krampları, halsizlik ve karın ağrısıdır. Mide üşütmesine iyi gelen ilaçsız doğal uygulamalar şu şekildedir:

Nane- limon: mideyi rahatlatma özelliği bulunan nane ve limon, çay şeklinde demlenerek içilmesi halinde oldukça işe yarar. 1 su bardağı suya, 1 tatlı kaşığı nane atılır ve içerisinde 2 dilim limon atılır. Bu karışım 5 dk kaynatılır ve süzüldükten sonra sıcak bir şekilde içilir.

Bal: Doğal bir antibiyotik olan mide, bakterilerde savaşmada çok etkili bir besindir. Günlük olarak bir kaşık tüketilebileceği gibi, limonlu su ile karıştırılarak da içilebilir.

Zencefil: Anti-viral ve ağrı kesici özellikleri bulunması nedeniyle zencefil neredeyse her derde deva olan bir besindir. Zencefil, çay olarak ya da çiğ olarak mideyi yormayacak şekilde tüketilebilir.

Kırmızı soğan: Kırmızı soğanın suyu çıkarılır ve bu suyun içerisinde bal eklenerek tüketilir.

Yoğurt: Probiyotik kaynağı olarak karşımıza çıkan yoğurt, mide bulantısına ve kusmaya oldukça iyi gelen bir besindir. Mide üşütmesinde şikayetleri azaltma amacıyla kullanılabilir.

Keten tohumu: İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde tam bir sağlık deposu olan keten tohumu yüksek lif içermesi nedeniyle mide şişkinliğini azaltmaya ve mide kramplarına iyi gelir.

Karabiber: 1 çay bardağı kaynamış suya 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyip demlendikten sonra bu çayı içmek mide üşütmesinde oldukça iyi gelir.

Karanfil: Karanfillerin çayını demleyip içmek ya da direkt çiğneyip yutmak mide üşütmesine iyi gelen uygulamalardan bir tanesidir.

Üşütme Sonucu Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Zencefil: Taze zencefillerin dilimlenip bunları demleyerek içmek mide bulantısına ve mide ağrısına oldukça iyi gelir.

Papatya ve Rezene: papatya ve rezene bitkisinin çayının demlenerek içilmesi mide bulantısını geçirme konusunda oldukça etkilidir. Bu çaylar çok hızlı içilmemelidir. Yavaş ve küçük yudumlar ile içmek oldukça etkilidir.

Nane-limon: Nane ve limonun birlikte demlenerek çayının içilmesi mide bulantılarına oldukça iyi gelen bir diğer yöntemdir.

Patates: Haşlanmış patates yemek mide bulantılarını önleyen ve engelleyen bir uygulamadır.

Çocuk ve Bebeklerde Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?