Ayak Mantarına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Ayak Ve Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

Ayak ve tırnak mantarı çoğunlukla, kişinin yanlış ayakkabı kullanımı ve mantarlı bir nesneyle teması sonucunda görülen bir rahatsızlıktır. Bazen sadece ayakta bazen ise ayak tırnağında görülür. İyileşme süreci sebat ve devamlılık isteyen bir rahatsızlık olan ayak mantarından korunmak için doğru ayakkabı ve sentetik olmayan çoraplar tercih edilmelidir. Peki, evde doğal tedavi ile ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte detaylı bilgiler...

Ayak Mantarına Ne İyi Gelir?

Özellikle ayak parmakları arasında açılan yaralara, döküntülere, kaşıntıya ve kötü kokuya sebep olan ayak mantarı tedavisine yardımcı olan bazı bilinen yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Öncelikle mantarlı ayakları sürekli ayakkabı içinde tutmamak gereklidir.

Sentetik ve naylon karışımlı çoraplar giyilmemeli, pamuk ve doğal kumaşlardan çoraplar tercih edilmelidir.

Ayaklara hava aldıran ve ayağı sıkmayan ayakkabılar giyilmelidir.

En kısa zamanda uzman bir dermatolog doktora başvurup, tedavi planına uyulmalıdır.

Ayak Tırnağı Mantarına Ne İyi Gelir?

Mantar sadece ayak tırnağında gözükebilir, bu durumda mantarlı tırnakta kalınlaşma, renk değişimi ( gri, siyah gibi), tırnak dokusunda bozulma ve ağrıya eşlik eden koku meydana gelir. Ayak tırnağı mantarına iyi gelen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Tırnakları düzenli temizlemek ve pedikür yapmak.

Oje, cila gibi ürünlerden uzak durmak.

Tırnağı nemden uzak tutup, havalandırmak.

Ayak tırnaklarını düz kesmek.

Evde Doğal Tedavi İle Ayak Ve Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?