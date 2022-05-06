Ayak Mantarına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Ayak Ve Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

Ayak ve tırnak mantarı çoğunlukla, kişinin yanlış ayakkabı kullanımı ve mantarlı bir nesneyle teması sonucunda görülen bir rahatsızlıktır. Bazen sadece ayakta bazen ise ayak tırnağında görülür. İyileşme süreci sebat ve devamlılık isteyen bir rahatsızlık olan ayak mantarından korunmak için doğru ayakkabı ve sentetik olmayan çoraplar tercih edilmelidir. Peki, evde doğal tedavi ile ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte detaylı bilgiler...
Ayak Mantarına Ne İyi Gelir?
Özellikle ayak parmakları arasında açılan yaralara, döküntülere, kaşıntıya ve kötü kokuya sebep olan ayak mantarı tedavisine yardımcı olan bazı bilinen yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;
- Öncelikle mantarlı ayakları sürekli ayakkabı içinde tutmamak gereklidir.
- Sentetik ve naylon karışımlı çoraplar giyilmemeli, pamuk ve doğal kumaşlardan çoraplar tercih edilmelidir.
- Ayaklara hava aldıran ve ayağı sıkmayan ayakkabılar giyilmelidir.
- En kısa zamanda uzman bir dermatolog doktora başvurup, tedavi planına uyulmalıdır.
Ayak Tırnağı Mantarına Ne İyi Gelir?
Mantar sadece ayak tırnağında gözükebilir, bu durumda mantarlı tırnakta kalınlaşma, renk değişimi ( gri, siyah gibi), tırnak dokusunda bozulma ve ağrıya eşlik eden koku meydana gelir. Ayak tırnağı mantarına iyi gelen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;
- Tırnakları düzenli temizlemek ve pedikür yapmak.
- Oje, cila gibi ürünlerden uzak durmak.
- Tırnağı nemden uzak tutup, havalandırmak.
- Ayak tırnaklarını düz kesmek.
Evde Doğal Tedavi İle Ayak Ve Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?
- Karbonatlı Su: Ayak mantarı olanlar, ılık suyla dolu bir kovaya 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyip bu suda ayaklarını 20-25 dakika kadar dinlendirebilir. Bu yöntem kaşıntı ve kötü kokuyu aza indirecektir.
- Çay Ağacı Yağı: Birçok uzman tarafından önerilen çay ağacı yağı ayak ve tırnak mantarına iyi geldiği bilinen bir yöntemdir. Her akşam yatmadan yıkanmış ayağın mantarlı bölgelerine çay ağacı yağı sürmek mantar tedavisine yardımcı olacaktır.
- Kına: Bilinen en eski ayak mantarı için doğal çözümlerden birisidir. Ayağın mantarlı bölgelerine kına yakmak mantara sebep olan bakterileri yok etmeye oldukça fayda sağlar.
- Elma Sirkesi: Sirkenin içinde bulunan doğal antibakteriyeller sayesinde devamlı kullanımda ayak ve tırnak mantarında gerileme görülmektedir. Ayağı sirkeli suda dinlendirebilir yahut mantarlı bölgelere su ve sirke karışımıyla kompres yapılabilir.
- Kekik Yağı: İçeriğinde bulunan doğal antioksidanlar sayesinde cilt yenileyici özelliği olan kekik yağını mantarlı bölgelere düzenli olarak kullanmak ayak ve tırnak mantarına oldukça iyi gelmektedir.