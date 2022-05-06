Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir? Evde Çözüm İle Yetişkinlerde Ve Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Her yaş gruptan kişinin başına sık sık gelen burun tıkanıklığına çoğunlukla grip, nezle, soğuk algınlığı ve alerji sebep olmaktadır. Burun tıkanıklığı kişinin rahat nefes almasına engel olup birçok aktiviteyi yapmayı zor bir hale getiren bir komplikasyondur. Burun tıkanıklığı varlığında kişide uyku problemlerinden yemek yeme problemlerine kadar uzanan birçok sıkıntıya yol açar. Peki, burun tıkanıklığına evde çözümler nelerdir? Alerjik burun tıkanıklığına ne iyi gelir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı yaşayan kişinin öncelikle doktora başvurarak yaşadığı tıkanıklığın sebebin saptanması gereklidir. Burun tıkanıklığına soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar sebep olduysa bazı yöntemler burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Burun içi neminin devamı için bol bol su içmek.

Zencefil ve nane çayı tüketmek.

Sigara içmeyi bırakmak.

Kalorifer peteklerinin üzerine su koymak.

Buruna masaj yapmak.

Buruna az miktarda tuzlu su çekmek.

Lavanta yağı koklamak.

Sıcak suyun içine nane yağı veya mentol koyup buharını solumak.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı bebeklerin sıkça başına gelen bir durumdur, burun kanalları henüz çok küçük olduğu için tıkanmaya oldukça müsait olduğu için hemen hemen her bebekte burun tıkanıklığı gözlemlenir.

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı beraberinde burun tıkanıklığı yaşayan bebekler tıkanıklık yüzünden oldukça huzursuz olur, uykuya dalması ve yemek yemesi zorlaşır. Bebeklerde burun tıkanıklığına iyi gelen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Buruna doğal tuzlu su spreyi kullanmak.

Bebeğin başı hafif yüksekte olacak şekilde yastık kullanmak.

Bebeğin bulunduğu odayı düzenli havalandırmak.

Serum fizyolojik spreyler kullanmak.

Alerjik Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığına sebep olan etkenlerden en sık görüleni alerjidir. Toplumun her kesiminde birçok şeye karşı alerji gösteren bireylere rastlanmaktadır. Alerjik sebeplerden yaşanılan burun tıkanıklığına iyi gelen bilinen bazı yöntemler şunlardır;