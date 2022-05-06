Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Diş eti çekilmesi her yaş grubunda görülen bir rahatsızlıktır, ilerlediği vakit ciddi doku ve diş kayıplarına sebep olur. Enfeksiyonlar, genetik, alkol ve sigara kullanımı, hormonal bozukluklar, yetersiz diş bakımı ve ortodontik diş bozuklarının sebep olduğu diş eti çekilmesi yavaş yavaş ilerleyen bir rahatsızlıktır. Genelde belirtileri dişlerde hassasiyet, diş fırçalama esnasında kanama ve diş etlerinde kızarıklıktır. Peki diş eti çekilmesi evde doğal tedavi ile nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti çekilmesi başlangıç seviyesinde ise bazı önleyici yöntemler ile çekilmenin durdurulması mümkündür lakin ilerlemiş bir çekilme mevcutsa mutlaka uzman diş hekimlerine başvurmak gerekmektedir. Sıralayacağımız yöntemler diş eti çekilmesine iyi gelen ve diş eti çekilmesini önleyen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Diş ve ağız bakımı düzenli yapmak.

Yumuşak kıllı diş fırçası kullanmak.

Diş fırçasını 3 ayda bir değiştirmek.

Sigara ve alkol kullanımını en aza indirmek.

Düzenli diş kontrollerini yaptırmak.

Yiyecekleri mutlaka dezenfekte ederek tüketmek.

Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Diş eti çekilmesi başlangıç seviyesinde ise evde uygulanan doğal bazı yöntemler ile çekilme durdurabilir. Tabi ki diş eti çekilmesine neyin sebep olduğunu ve en doğru tedaviyi diş hekimleri karar verecektir, bu yüzden çekilme belirtileri yaşayan bireyler mutlaka diş hekimlerine başvurmalıdırlar. Evde uygulanabilecek diş eti çekilmesine iyi gelen bazı yöntemler şunlardır;