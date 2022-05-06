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Giriş Tarihi: 6.5.2022 18:25 Son Güncelleme: 6.5.2022 18:25

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Sindirim sisteminin başlangıç noktası olan ağız ve dişler kişinin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için oldukça önem taşıyan organlardır. Dişler, yiyeceklerini tüketmek, konuşabilmek ve güzel bir gülüşe sahip olabilmek için olmazsa olmazlardandır. Dişlerin sağlığı kadar önemli olan diş etleri ne kadar sağlıklı olursa dişler ve ağız içi de o kadar sağlıklı olur. Bazı hastalıklar yahut zararlı alışkanlıklar neticesinde görülen diş eti çekilmesi diş ve ağız sağlığını tehdit eden bir rahatsızlıktır. Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Evde doğal tedavi ile diş eti çekilmesi nasıl geçer? Bu soruların yanıtlarını ve diş eti çekilmesi hakkında merak edilenleri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Diş eti çekilmesi her yaş grubunda görülen bir rahatsızlıktır, ilerlediği vakit ciddi doku ve diş kayıplarına sebep olur. Enfeksiyonlar, genetik, alkol ve sigara kullanımı, hormonal bozukluklar, yetersiz diş bakımı ve ortodontik diş bozuklarının sebep olduğu diş eti çekilmesi yavaş yavaş ilerleyen bir rahatsızlıktır. Genelde belirtileri dişlerde hassasiyet, diş fırçalama esnasında kanama ve diş etlerinde kızarıklıktır. Peki diş eti çekilmesi evde doğal tedavi ile nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti çekilmesi başlangıç seviyesinde ise bazı önleyici yöntemler ile çekilmenin durdurulması mümkündür lakin ilerlemiş bir çekilme mevcutsa mutlaka uzman diş hekimlerine başvurmak gerekmektedir. Sıralayacağımız yöntemler diş eti çekilmesine iyi gelen ve diş eti çekilmesini önleyen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Diş ve ağız bakımı düzenli yapmak.
  • Yumuşak kıllı diş fırçası kullanmak.
  • Diş fırçasını 3 ayda bir değiştirmek.
  • Sigara ve alkol kullanımını en aza indirmek.
  • Düzenli diş kontrollerini yaptırmak.
  • Yiyecekleri mutlaka dezenfekte ederek tüketmek.

Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Diş eti çekilmesi başlangıç seviyesinde ise evde uygulanan doğal bazı yöntemler ile çekilme durdurabilir. Tabi ki diş eti çekilmesine neyin sebep olduğunu ve en doğru tedaviyi diş hekimleri karar verecektir, bu yüzden çekilme belirtileri yaşayan bireyler mutlaka diş hekimlerine başvurmalıdırlar. Evde uygulanabilecek diş eti çekilmesine iyi gelen bazı yöntemler şunlardır;

  • Diş etlerine limon yağı ile masaj yapmak.
  • Antiseptik özelliği ile bilinen papatya çayı ile gargara yapmak.
  • Dişleri demlenmiş kekik suyu ile fırçalamak.
  • Mikropları kırma özelliği olan ekinezya ile gargara yapmak.
  • Yeşil çayı ılık bir şekilde tüketmek ve yudumları ağızda gargara yapmak.
  • Adaçayında bulunan antiseptik bileşikler diş etinde oluşan kanamayı durdurmaya yardımcı olur.
  • Sigara ve alkolden uzak durmak.

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Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?
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