Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Yetişkinlerde Ve Bebeklerde Kronik Ve Alerjik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer?

İnsanlar vücutları tarafından üretilen mukusu farkında olmadan refleks olarak yutmaktadır. Kişinin çeşitli nedenlerden ötürü fazlada mukus üretimi ile boğaz arkasında biriktiği hissedilmektedir. Aynı zamanda mukusun burundan boğaza indiği de hissedilir. Fazla mukus, burundan aşağı kısma ve boğaza doğru akmasına geniz akıntısı ismi verilir. Yetişkin ve bebeklerde bu sorunların üstesinden gelmek için bazı yöntemler vardır.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

Geniz akıntısını engellemek için en etkili yöntem, bu duruma neden olan alerjenlere maruz kalmayı azaltmaktır. Alerji ilacı kullanımı ve düzenli olarak günlük yapılan iğneler bu noktada etkili olabilir. Kişinin çalışma ortamı ve yaşadığı ortam temiz ve tozsuz olmalıdır. Toz akarlarına karşı korunmak için yastık ve yatak kılıfları kullanmak gerekir. Bunların sık bir şekilde değiştirilmesi de etkili olacaktır.

Geniz akıntısına ne iyi gelir evde sorusuna yanıt olarak; yaşanan mekanda havalandırma, ısıtma ve klima sisteminde yer alan hava filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve temizlenmesi ön planda yer alır. Bunun yanında polen alerjisi yaşayan kişiler, polen mevsimlerinde dışarıda çok zaman geçirmeleri halinde yatmadan önce duş almalıdır.

Geniz Akıntısı Nasıl Geçer?

Geniz akıntısı sorunu, doktor muayenesi sonrasında teşhis edilir. Sebeplerin belirlenmesi için doktor tarafından test yapılması gerekmektedir. Bir miktar örnek alınır ve laboratuvarda değerlendirmesi yapılır. Alerjik tepkime olarak geniz akıntısı görülmesi halinde bireyin neye karşı alerjisi olduğu saptanmalıdır.

Geniz akıntısı nasıl geçer bitkisel tedavi yöntemi ve evde tedavisi için susuz kalmamaya dikkat etmek ilk sırada yer alır. Kişinin susuz kalması vücut tarafından üretilen mukusun daha yapışkan hale gelmesine neden olur.

Tavuk çorbası gibi ılık ve sıcak sıvılar tüketmek, mukusun sulanmasını sağlar ve akışkanlığı arttırır. Bu da genel anlamda fazla mukus akıntısından meydana gelen su kaybını engeller. Bitkisel yöntem olarak ise zencefil çayının çok iyi geldiği bilinmektedir. Günde 2 defa olarak tüketilmesi halinde şikayet azalır.