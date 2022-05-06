Reflüye Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle En Hızlı Reflü Nasıl Geçer?

Uzmanlar, reflü hakkında yaptıkları açıklamalarda hastalığın kontrol altında alınması için kaçınılması gereken besinlerin yenmemesi gerektiğini ifade eder. Daha çok 30-40 yaş aralığında görülen bu rahatsızlık toplumun %40'ını etkilemektedir. Gebelik, genetik faktörler, karın içi basıncın artması, fazla kilo sorunların reflünün ortaya çıkmasına neden olur. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla midede yer alan proteinlerin sindirilmesinin destek olan madde, sonuç olarak tahrişlere neden olur.

Reflüye Ne İyi Gelir?

Beslenme alışkanlıkları çok sayıda sağlık sorununa neden olmaktadır. Rahatsızlıkların başında reflü gelir. Tedavi edilmemesi halinde iltihap, ülser gibi sorunlar meydana gelebilir. Bunun yanında yemek borusunun tahriş olması kanser riski de geliştirebilir.

Reflü kronik bir rahatsızlıktır. Yemek borusunun mide asit içeriğine uzun süre maruz kalması ile oluşur. Yemek borusunda hasarlar meydana gelebilir. Yanma ve ekşi hissi oluşur. Reflüye ne iyi gelir evde sorusuna yanıt bulmak, rahatsızlık yaşayan kişinin rahatlamasına neden olur. Lifli gıdalar, mide asidinin azalmasına ve sindirimin kolaylaşmasına neden olmaktadır. Meyve, kuru meyve, yulaf ezmesi gibi lif bakımından zengin besinleri tercih etmek gerekir.

Balık eti, tavuk, hindi mide asidini azaltır. Muz, elma, armut gibi asidik olmayan meyvelerin tercih edilmesi gerekir. Aynı zamanda reflü sadece midede oluşan bir rahatsızlık değildir. Boğaz reflüsü de çok sık görülmektedir.

Boğaz Reflüsüne Ne İyi Gelir?

Midedeki asidin gırtlak, yemek borusu ve ses tellerine ulaşmasıyla meydana gelen boğaz reflüsü yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Sebze ağırlıklı beslenmek, baharatlardan yararlanmak, sıkı kıyafetler giymemek ve sürekli olarak hareket halinde olmak doğal tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Az az ve sık sık yemek yemek, hızlı yememek ve mide asidini azaltan yiyecekler tüketmek gerekir. Mide reflüsüne ne iyi gelir ve boğaz reflüsüne iyi gelen besinler genel anlamda aynı demek mümkündür.