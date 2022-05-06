Saç bakım ürünlerindeki kimyasallara dikkat

Kadın veya erkek fark etmeksizin görünümümüzde en etkili aksesuarlardan biri saçımızdır. Maalesef modern yaşamın getirdiği beslenme koşulları, stres, genetik faktörler ya da sağlıksız yaşam ortamları gibi sebepler saç kaybına ya da saçın dış takviyelerle desteklenme ihtiyacına neden olabiliyor. Hepimiz saçımızı daha güçlü, parlak ve hacimli hale getirebilmek için; şampuan, bakım kremleri veya serum takviyelerine başvuruyoruz. Peki, saçımız için seçtiğimiz bakım ürünlerinin içeriğindeki kimyasal maddelerin neler olduğunu, saçımıza vermiş olduğu zarar başta olmak üzere sağlığımıza ve doğaya verdiği hasarın ne kadarının farkındayız?Şampuan ve saç kremleri, küçük büyük demeden herkesin kullandığı saç bakım ürünleridir. Piyasada bulunan şampuanların büyük çoğunluğunda ise kimyasal maddeler bulunuyor. Şampuanların güzel kokması ve köpürmesi için kullanılan bu maddeler, çevreye ve sağlığa oldukça zararlıdır. Bu yüzden şampuan alırken içeriği okumak ve ona göre tercih yapmak önemlidir. Ayrıca olabildiğince doğal içerikli ürünler kullanmaya gayret ederek sağlığınızı koruyabi- lirsiniz. Bu doğal ürünler hem çevre için hem de kendi sağlığınız için daha güvenlidir. Genellikle şampuan ve saç bakım ürünleri seçerken dikkat edilenler; koku, renk, marka ve ambalaj olabiliyor. Uzmanlar olarak, kullandığınız şampuanın 'içindekiler' kısmını mutlaka okumanızı ve saça zararlı içerikte olanları almamanızı öneriyoruz. Özellikle kişide alerji varsa kontakt dermatite neden olan ve metilizotiazolinon içeren bazı şampuan türlerinde bir grup zararlı madde bulunuyor. Peki, şampuan seçerken içeriğinde hangi maddelerin olmaması gerekiyor?Cilt tarafından da çok kolay bir şekilde emilebilen sodyum loril sülfatiar (SLS), daha çok deterjan, şampuan, vücut losyonları, nemlendiriciler ve diş macunlarında bulunuyor. Orta derecede tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Bu bileşen kir ve yağdan kurtulmak için bir seçenek olabilir. Ancak saça ve saç derisine iyi gelmez. Saçınızda temiz bir his bırakırken, aynı zamanda ihtiyacı olan doğal nemi de yok eder. Temizlik malzemelerinin köpürmesini sağlayan sodyum lauril sülfat, çok ağır bir kimyasal olarak biliniyor. Bu nedenle bu bileşenin, kanserojen olduğu ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceği bilinen dioksan taşıdığından da şüpheleniliyor. Bu nedenle sodyum lauril sülfatın kullanımında çok dikkat edilmelidir.SAÇ bakım ürünlerinde kullanılan, sakınmamız gereken maddeler arasında bize en tanıdık olan madde parabenlerdir. Şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfüm, tıraş jeli, bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macunlarında bulunabilen paraben, kozmetik sektöründe ürünlerin raf ömrünü uzatmak için sıklıkla kullanılıyor. Şampuanlarda yer alan parabenler cildiniz tarafından kolayca emilip kafa derinize zarar verdikleri için kaçınılması gerekli bir maddedir. Parabenler; saçta kuruluk, saç derisini tahriş etme, saç renginin solması ve hatta saç dökülmesi gibi saçlarınız için bir dizi soruna neden olabiliyor. Ayrıca hassasiyeti olan kişilerde egzamaya yol açabiliyor. Egzamalı cilde uygulandığında ise reaksiyona neden olabiliyor.SAÇ bakım ürünlerinde kullanılan 'paraben içermez', 'kimyasal içermez', 'sodyum içermeyen şampuan' veya 'sülfatsız şampuan' gibi ifadeler ürünün zararsız olacağı anlamına gelmez. Organik gibi görünen bir ürün, sadece bir pazarlama stratejisi olabilir. Kimyasal içermeyen ürün bulduğunuzdan emin olmanın en güvenli yolu, ambalajdaki şampuan bileşenleri listesine bakmaktır.Saç tipinize ve saç derinize uygun olan ürünler tercih edin.Şampuan ve saç kremi sadece saçın arınmasına yardımcı olduğundan saçınızın bakımı için saç destek solüsyonları (serum) kullanın.Bol köpüren şampuanlardan uzak durun. Çok köpüren şampuanların içeriğinde, deterjan içeriğine yakın ölçüde kimyasal madde olduğunu unutmayın.Şampuan ve saç kreminin bir arada olmadığı şampuanları tercih edin.Nanoteknoloji ile optimize edilmiş topikal solüsyonların diğerlerine nazaran daha yaralı olduğunu unutmayın.Sadece fiyatı uygun olduğu için tercih ettiğiniz bir ürünün kötü sonuçlar doğurma olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın.Nerede ve hangi firma tarafından üretildiği bilinmeyen, ambalajından anlaşılmayan ürünleri tercih etmeyin. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir ürünleri tercih edin.