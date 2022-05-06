Ünlü İş insanı ve Güzellik Uzmanı Bahar Babacan, kendi adını taşıyan markası “Bahar Babacan Skin Care” serisini çıkardı

Bahar Babacan; İçeriğindeki bol miktarda kolajen, vitamin, mineral, doğal özler, aminoasit kompleksi ve proteinler sayesinde saçları kökten uca besler. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saçların hacmini artırarak daha gür görünmesini sağlar. Saç derisini besler ve uzun süre nemli kalmasını sağlayarak saç kuruluğunu da önlemeye yardımcı olur. İşlem görmüş saçlar için de kullanılabilir.



COLLAGEN:

Kolajen maddesi saçların diplerinde yer alan yağ tabakasını besleyerek saç telleri ile saç kökleri arasında daha sağlam bağlantılar oluşturur. Bu sayede yağ tabakasından gelen nem- lendirici etkiler saçlara geçer. Kuruluk nedeniyle oluşan kırıklar ve matlıklarda kısa sürede ortadan kalkar.



HORSE CHESTNUT EXTRACT:

Saç dökülmesine karşı etkilidir. At kestanesi, saç köklerini uyararak kan dolaşımını hızlandırmaktadır.



BIOTIN:

Biotin ile zenginleştirilmiş formülü kırılma karşıtı etki sunar. Saç teli daha dayanıklı ve güçlü görünür. Diyerek bilgilendirdi.



"İlandır"