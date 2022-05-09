Bazofil (BASO) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlilinde BASO Yüksekliği Ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kandaki hücre yapılarına akyuvar ya da alyuvar deniliyor. Akyuvarlar, vücuda giren mikroplarla savaşıyor ve bu sayede vücudun hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor. Akyuvarların yüksekliği ve düşüklüğü durumunda, vücutta çeşitli rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu nedenle kan değerlerinin yüksekliği ya da düşüklüğü gözleme alındığında, vücutta yer alan pek çok hastalığın tanısı kolaylıkla konulabiliyor. Bu değerlere Baso ile bakılıyor.

Baso Nedir?

İnsan vücudunda yer alan beyaz kan hücrelerinin ana görevinin, vücudu zararlı etkenlerden korumak olduğu biliniyor. Çeşitli bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı oluşumlarla akyuvar denilen beyaz kan hücreleri savaşıyor. Baso denilen terim ise, vücut içerisinde bağışıklık sistemini savunan hücrelerden bir tanesi olarak anlam kazanıyor.

İnsan vücudu, zaman zaman direncini yitirebiliyor. Bu noktada vücuda giren bakteriler, vücut direncini kırarak yıkmaya çalışıyor. Böylesi durumlarda kemik iliği tarafından bazofil hücreleri üretilmeye başlanıyor. Peki, bazofil nedir?

Bazofil, basonun bir diğer ismi olarak biliniyor. Normal şartlarda vücutta çok düşük seviyede yer alan bazofil, hastalık durumunda artış gösteriyor. Bu sayede vücut içerisinde tehdit unsuru olan ve olabilecek etkenlerle savaşıyor. Yüksek ya da düşük baso nedir kan tahlili ile ortaya çıkabiliyor. Kısaca bu hücreler, vücudun doğal savunma sisteminin bir parçası olarak biliniyor.

Kanda Baso Nedir?

Kanda baso değeri, normal şartlarda yüksek değildir. Sağlıklı bir insan vücudundaki beyaz kan hücrelerinin %0.4 ila %1'i bazofillerden oluşuyor. Bu değer, 200 hücre/mcL olarak hesaplanıyor. Kısacası, her mikro litre kanın, 200'den daha az baso içermesi gerekiyor.

Kandaki baso değerinin %0.4 oranından az olması, hemogram olarak adlandırılıyor. Eğer kandaki baso değeri %1'in üzerinde ise bazofil yüksekliğini gösteriyor. Kanser gibi ciddi sağlık problemlerinde, baso yüksekliği artış gözlemleniyor.

Baso Yüksekliği Nedir?

Vücut içerisinde iltihaplı oluşumlar meydana geldiğinde, baso değerleri yükseliş gösterebiliyor. Artan bu hücreler, iltihaplı bölgeye akın ederek, iltihabın kaynağını iyileştirmeye çalışıyor.

Bu nedenle de baso değerlerinin yüksek olması, vücutta bir sorun olduğunu gösteriyor. Rutin kontrollerde uzmanlar, baso değerlerine dair tahliller de alıyor. Yapılan bu tahlillerde basonun yüksek çıkması, kaynağının araştırılmasını gerektiriyor.

Bazofil Yüksekliği Neden Olur?

Baso değerlerinin yüksek olması, tiroit problemlerine işaret ediyor olabilir. Kan içerisinde bazofil artmasına neden olan hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Demir eksikliği anemisi

Diyabet

Virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyonlar

Bağırsak enfeksiyonu

Kişinin dalağının alınmış olması

Hormonal dengesizlikler

Kronik cilt iltihapları

Kanser

Bazofil yüksekliğinin belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Halsizlik hissi

Nefes darlığı

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Öksürük

Baygınlık

Görmede bozukluk

Ağızda veya dilde şişme

Deride morarma

Deride kanama

Gözde kaşıntı

Gözde kızarıklık

Ani kilo kaybı

Kemik ağrısı

Gece terlemeleri

Kurdeşen

Bu belirtileri taşıyorsanız tahlil yaptırabilirsiniz. Baso yüksekliği durumunda tedavi olabilirsiniz. Bunun için öncelikle altta yatan hastalığın tespit edilmesi gerekiyor. Ardından hastaya özgü bir tedavi planı oluşturuluyor. Eğer sorunun kaynağı kanser ise ek olarak radyoterapi ve kemoterapi uygulanabiliyor.

Enfeksiyondan kaynaklı sorunlarda ise antibiyotik gibi ilaçlar kullanılarak bir tedavi yolu izleniyor. Bunların yanı sıra hormon tedavisi, kansızlık tedavisi, alerji tedavisi gibi tedavi çeşitleri de, hastalığın durumuna göre uygulanabiliyor.