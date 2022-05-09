Üç boyutlu görüntüleme ile kesiden kalp kapağı ameliyatı

Avrupa'da sayılı, Türkiye'de tek bir merkezde kullanılan bu görüntüleme sistemi, Kıbrıs'ta ise sadece YDÜ Hastanesi'nde bulunuyor. Bu yeni teknoloji sayesinde küçük kesi ile kalp ameliyatları hem çok daha kısa sürede, hem de çok daha güvenli şekilde gerçekleştiriliyor. Ameliyat sırasında kullanılan özel gözlükler, pnömatik kol ve ekran görüntü kalitesi sayesinde cerrahların anatomiye hakimiyeti artıyor. Böylece operasyon süreleri kısalıyor, hasta güvenliği sağlanıyor ve ameliyat başarı şansı artıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, bu yöntemdeki ameliyat başarısının, tam ve eksiksiz hastane altyapısı, eğitimli ve deneyimli cerrahi ekip ile uygun hastanın bir araya gelmesi ile elde edildiğini söyledi. Mitral kapak yetmezliği nedeniyle YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından takip edilen Naci Kaya'da bu yöntemle sağlığına kavuşan isimlerden.

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, "Bu tür ameliyatlardan önce, hastalara mutlaka ekokardiyografi yapılmalıdır. Uygun hasta seçimi ve kapak yapısının doğru değerlendirilmesi, ameliyat sonrası başarının belirlenmesinde çok önemlidir. Hastamızın ameliyat sırasında da endoskopik eko yöntemiyle kalp kapağı kontrol edilmiş, ameliyat sonunda yapılan kontrollerde de kapağın normal olduğu, hiç kaçırmadığı saptanmıştır. Hastamız bugün artık gayet sağlıklı bir kalbe sahiptir" dedi.

4 santimetrelik kesiden kalp kapağı ameliyatı ile sağlığına kavuşan Naci Kaya, "Yaklaşık bir ay önce mitral kapak yetmezliği teşhisi aldığımda çok korktum. Ancak doktorlarımın beni bilgilendirmeleri bütün korkumu ortadan kaldırdı. Kendimi ameliyat olmuş gibi hissetmiyorum. Ameliyattan sonra günlük yaşamıma kaldığım yerden devam ediyorum" diye konuştu.