Oturduğunuz yerden bile spor yapın

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Deniz Günay, hareketsizliğin tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında 4. sırada olduğunu belirtirken, sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın bir hobi değil zorunluluk olması gerektiğinin altını çizdi. Günay, "Hareket, eski zamanlarda bir seçenek değil bir zorunluluktu. Günümüzde ise bir hobi ya da tercih haline geldi. Oysa hareket etmenin ve egzersizin vücudumuza tahmin edilenden çok daha fazla sağlık açısından etkisi var" diye konuşup, sağlık üzerindeki faydalarını ise şu şekilde sıraladı: "Egzersiz, yaşlanmanın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır, oksijen radikallerinin temizlenmesini hızlandırır, kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur, bağışıklığın daha düzenli çalışmasını sağlar, kolesterol ve kan şekeri düzeyini düşürür, hasarlı damarların onarılmasını ve yeni damar oluşumunu uyarır. Kronik inflamasyonu azaltır, inflamatuar belirteçlerin (CRP gibi) düzeyinin düşmesine yardımcı olur." Günay, bu etkilerin zararlı alışkanlıkların bırakılması ve beslenmenin düzenlenmesi ile artacağının da unutulmaması gerektiğini vurguluyor.Oturduğumuz zamanlarda, çalışma ortamında dahi uygulayabileceğiniz çok basit egzersizler olduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı, rutin hale getirerek gün içerisinde sıkça yapılabilecek hareketleri açıkladı: "Özellikle venöz sistem problemleri olan insanlar için kolayca yapılabilen plantar fleksiyon (topuk kaldırma) ve dorsifleksiyon (parmak ucu kaldırma) egzersizleri, bacaklarınızdaki kan dolaşımını artıracak ve sağlığınıza faydası olacaktır. Ofiste ya da evden çalışmak durumunda olan herkese, her 30 dakikada, 2'şer, 3'er dakikalık yürüyüşler yapmalarını tavsiye ediyorum. Uyumadan önce yapacağınız germe egzersizlerinin de hem uyku kalitenizi, hem kan dolaşımınızı artıracağını ve kas ağrılarınızı azaltacağını unutmayın."DÜNYA Sağlık Örgütü ve Amerikan Kalp Cemiyeti'nin sağlık açısından bir sıkıntı yaşamayan kişiler için haftalık toplam 150 dk. hafif-orta yoğunluklu (aerobik) ya da 75 dk. ağır yoğunluklu (anaerobik) egzersiz önerdiğini belirten Günay, bu sürenin kişinin imkanlarına göre hafta içerisine dağıtılması halinde etkisinin azalmadığının da belirlendiğini ifade ediyor. Günay'ın aerobik egzersiz süreleri konusundaki önerisi ise, aerobik egzersizlerin 50'şer dakikadan 3'er seans, anaerobik egzersizlerin ise 25'er dakikadan 3'er seans şeklinde planlanması. Bu sürelerin artırılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Günay, anaerobik egzersizlerin faydasının yanında aşırıya kaçılması halinde zararlı etkilere yol açabileceğini, özellikle kalp ve damar hastalığı olan kişilerin anaerobik egzersiz yaparken dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.KALP ve damar hastalarının aerobik egzersizleri tercih etmesinin önemli olduğunu belirten uzman doktor Günay, egzersiz ve hareket etme motivasyonunun artırılması için kısa süreli seanslar ile başlamanın faydalı olabileceğini söylüyor. Günay; "5'er ya da 10'ar dakikalık seanslarla başlayıp haftalık olarak seans sürenizi 5'er dakika artırabilirsiniz. Tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, ip atlama, merdiven çıkma, dans, yüzme gibi egzersizlerin kalp damar sistemi üzerindeki faydası yadsınamayacak kadar fazladır. Düzenli olarak yapılan bu sporlar ile kalp atım hacminini artırabilir, kan damarlarınızı genişletebilir, damarlarda plak oluşumunu azaltabilir ve kan basıncınızı düşürebilirsiniz" dedi.