Ameliyatsız yöntemler ileri yaş kalp kapağı hastalarına umut oluyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalp kapak hastalıklarının tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin tercih edildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, "Ameliyatsız yöntemler, özellikle nefes almakta zorlanan hastaların nefesinin düzelmesini sağladığı gibi hareketlerinin de rahatlamasına yardımcı olur. Yöntem ayrıca uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek çok önemli bir yaklaşım haline geldi" dedi.

İleri yaştaki hastalarda cerrahi müdahalenin riskli olabileceğini aktaran Ateş, "Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması risk taşımaktadır. Evde odadan odaya geçemeyen hastalar düşünün; yani kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında sorun var ancak ameliyat olması mümkün değil… Bu gibi cerrahi olarak reddedilmiş hastalara MİTRACLİP yöntemi ile müdahale edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

86 YAŞINDAKİ SAADET GÜNER: "MUCİZEVİ BİR AMELİYAT OLDU"

Ankara'da yaşayan kalp kapağı hastası 86 yaşındaki Saadet Güner tedavi sürecini anlatarak; "Birkaç yıldır kalp kapağı hastalığı ile mücadele ediyordum. Mitral kapak tamiri tavsiye ediyorlardı. Ancak yaşımdan dolayı korkuyordum. Amerika'daki doktor ağabeyimin araştırmaları ve tavsiyesi ile Dr. İsmail Ateş beyi buldum. Ameliyat çok güzel geçti. Ağrı duymadım ve işlem sonrası hemen ayağa kalktım. Mucizevi bir ameliyat oldu benim için. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

AYNI SEANSTA HEM TRICLIP HEM DE MITRACLIP UYGULANDI

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Dr. İsmail Ateş," Hastamız Saadet hanım 86 yaşında. Her iki kalp kapakçığında uzun süre devam eden ritim problemleri nedeni ile kaçak oluşmuş. Normal şartlara kalp kapaklarındaki kaçaklar ilerlediği zaman cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir. Bu hastamıza da cerrahi tedavi önerilmiş aslında, ancak yüksek riskli olması ve hastanın kesinlikle cerrahi tedavi istememesi sebebi ile bize ulaştılar. Biz de 2 saat süren işlemle sağ kasık toplardamarından girerek mitral kapağını tedavi ettik. Bu işlem Türkiye'de aynı seansta hem TRICLIP hem de MITRACLIP yöntemi ile yapılan ilk vakamızdır. Hastamıza ikinci gününde taburcu ettik" şeklinde bilgi verdi.

HASTALARIN HAREKET KAPASİTELERİ ARTIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş sözlerine şöyle devam etti: "Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. Mitral kapak ön ve arka yapraktan oluşuyor. Anjiyo metoduyla kateterle kasık toplardamarından girilip, karın içindeki büyük toplardamara geçilerek kalbe ulaşılıyor. Sonrasında damar içindeki kateter kanalıyla mitral kapak seviyesine kadar mitraclip cihazı ulaştırılıyor. Mitraclipin kanatları bu noktaya ulaştığında açılıyor. Problemli olan kalp kapak kısımları mitraclipin kanatları altına alınıyor ve hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturuluyor. Bu noktada kapakta yeterli kapanma sağlandığı test ediliyor. Bu şekilde kapak tamir edilmiş oluyor ve hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar. İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiği gibi, kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasiteleri artıyor."

