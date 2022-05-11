Yaz tatili öncesinde estetiğe ilgi artar

Önceleri yazın estetik işlemleri yapılması uygun görmezdik. Çünkü hayat şartları; teknolojinin çok gelişmemesi, evlerde klimanın olmaması ve sıcak havanın etkisinden dolayı hastaları çok etkiliyordu. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi, hemen hemen her evde klimanın olmasından dolayı kişinin tercihine göre yaz aylarında da estetik ameliyatlar yapılabilmektedir. Fakat etkileyen bir kaç faktör bulunmaktadır. Eğer ki hasta ameliyat olmuş ise, ameliyat olunan bölge ve vücudun diğer kısımlarında şişlik, ödem vb. gibi iyileşme durumları gerçekleşirken, daha az sıcağa mazur kalma, daha az güneş ışınlarından maruz kalması, daha az terlemesi gibi etkenler önemli faktördür. Bu arada kişide ki terleme durumu fazla olması bakteriyel kontaminasyon riskini de artırmaktadır. Dolayısıyla bu durumlar daha az olmasını istiyoruz. Çünkü ameliyat sonrası hastalar; hem korse giymek zorunda kalıyor hem de bandajlanıyor ve pansuman yapılıyor. Bundan dolayı ki bizim tercihimiz hastaların daha rahat ortamda olmaları için bahar veya kış dönemlerinde ameliyatlarının olmasını tavsiye ediyoruz. Ama bu değildir ki, yaz döneminde de bu operasyonlar yapılmaz, eğer gerekli şartlar sağlanırsa yaz döneminde de bu ameliyatlar yapılabilir.

TATİL ÖNCESİ AMELİYATSIZ İŞLEMLER ARTIYOR

Ayrıca tatil öncesi ameliyatsız işlemlerde yenilenme veya freshlenme dediğimiz yani cildin kendine gelmesi amaçlı yapılacak uygulamalarda kişinin yaz tatiline daha konforlu geçirebilmeleri amaçlı genellikle bahar aylarında yapılma oranı artmaktadır. Tam tersi de yaz bitiminde ise, bu sefer güneşin zararlı ışınların maruz kalınması, deniz tuzunun etkisi gibi yıpranmalardan dolayı bu durumların düzeltilebilmesi için de yaz mevsiminin bitişinde de bu uygulamalarda artış gözükmektedir.

BAHARDA BOTOKSLAR YENİLENSİN

Bahar aylarında yapılan estetik operasyonları ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere ikiye ayrılır. Ameliyatsız estetikler de; cildin tonunu ve nem dengesini sağlayacak, buna bağlı olarak daha çok sıkılaşma, tazelik ve yenilenme sağlayacak olan işlemler olan vitamin içerikli mezoterapi uygulamaları ve botoks uygulamalarında artış görünmektedir. Özellikle yazın tatile gidecek kişilerin veya düğünleri olanları bu dönemde botokslarını yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz. Böylelikle hastalar bu dönemde daha diri, daha yenilemiş ve daha tazelenmiş görüntüyü tercih etmektedirler. Dolgu uygulamalarında ise özellikle dudak dolgusunda artış görünmektedir.

Ameliyatlı uygulamalarda ise, yazdan önce güzel bir vücuda sahip olmak, bikini giyebilmek için hastalar istenmeyen ve fazlalık olarak gördüğü yağlardan kurtulmak için ; liposuction, popo estetiği, ve meme estetiği gibi ameliyatlar daha çok talep görmektedir. Bu ameliyatlarında iyileşme süreci 1 veya bir buçuk ay gibi süreci göze aldığımızdan dolayı en ideali yaz dönemine girmeden bahar aylarında veya kışın aylarında tercih edilerek yapılması uygun olacaktır.

GÜNEŞ IŞINLARI ESTETİK OPERASYONLARI ETKİLER Mİ?

Güneş ışınları estetik operasyonları şu durumlarda etkilemektedir.

1)Kişi güneş ışınlarına direk maruz kalması durumunda vücuttaki ödemi artırabilmektedir. Dolayısıyla hastanın çok sıcak havada veya sıcak bir alanda kalmasını istemiyoruz.

2)Tansiyon düşüklüğüne sebep olmaktadır.

3)Terleme ile birlikte bakteriyel kontaminasyon oluşumu olabileceğinden dolayı daha az duş alabilme gibi sebeplerden dolayı önermiyoruz.

4)Kesilerin olduğu yerlerin güneş ışığı mazuriyeti oluşursa, kesiler cilt rengine dönecekken biraz daha koyu renkli iyileşme gözlenmektedir. Böylelikle izler daha belli oluyor. Dolayısıyla bu kesilerin bikini bölgesinde saklamayı tercih etsek de bazı hastalar bu yerleri güneşe veya solaryuma bağlı olarak maruz bırakmak istemeleri durumunda bant veya kapatıcı kullanmalarını ve ilk 2 ve 3 ay aralığında güneş ışınlarına dikkat etmelerini tavsiye diyoruz.

