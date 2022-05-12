Saçı her gün yıkamak yıpratıyor!

Saç dökülmesi birçok insanın ortak sorunu. Son araştırmalar pandemi sırasında saçında beyaz olmayan insanlarda da bu konuda yoğun bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle saç dolgusu, mezoterapi ve PRP popülaritesi o kadar da şaşırtıcı değil. Bunun yanı sıra saç işlemleri nispeten yüksek bir hasta memnuniyet oranına sahiptir ve doğal görünümlü, uzun süreli sonuçlar sunabilir. Saç işlemlerinden sonra saç çıkma süreci kişiden kişiye değişebilir. Bazı uygulamalar ise bu işlemin doğası gereği belirli bir süre için yasaklanır.

Uzm. Dr. Şafak Göktaş'tan saçların kök salması ve en iyi sonuçların alınmasına yardımcı olmak için kaçınılması gereken dokuz kuralı aktardı…

1. Saçınızı kestirmeyin veya boyatmayın

Saç boyasında kullanılan kimyasallar saçınızın canlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğinden birkaç hafta boyunca boya veya kimyasal işlemleri yapmayın.

2. Şekillendirici ürünler kullanmayın

Her ikisi de alıcı alanı temiz tutmayı engelleyebileceğinden, saç uzamasını destekleyen topikal ürünler veya ilaçlar kadar şekillendirme ürünlerinden de uzak durun. Kesin zamanlama hastadan hastaya değişse de, genel olarak yaklaşık bir hafta boyunca topikal ürünlerden kaçınmalısınız.

3. Yoğun antrenman yapmayın

Genellikle, işlem sonrası 2 ila 4 gün ağır egzersizden kaçınılmalıdır. Saç dibindeki kıl folikülleri hassas olduğundan ve herhangi bir kaba aktivite ile yerinden çıkabileceğinden, saç işlemlerinden hemen sonraki dönemde nazik olmak gerekebilir.

4. Güneşte oturmayın

Güneşe çok uzun süre maruz kalan saç kökleri kuruyabilir. Güneşe maruz kalma, iyileşme sırasında saçlar büyüyene kadar (Birkaç ay kadar) hiperpigmentasyona neden olabilir.

5. Dar saç modelleri, peruklar veya örgüler kullanmayın

Sıkı örgüler gibi koruyucu stiller, adından da anlaşılacağı gibi saçı şekillendirme veya ısı hasarından koruyabilir, ancak aynı zamanda peruklar ve dokumalar gibi saç dökülmesine katkıda bulunma ihtimalleri de var. Özellikle saç dökülmesinin arkasındaki suçlu onlarsa, saç ekiminin ardından, mümkünse süresiz olarak bunlardan kaçınmak en iyisidir.

6. Gömme şapka ve saç koruyucu giymeyin

Herhangi bir yara izini veya bandajı gizlemek istiyorsanız ve mecbursanız şapka takabilirsiniz. Sürtünme, saç foliküllerini potansiyel olarak rahatsız edebilir. Bu nedenle, daha sıkı oturan beyzbol şapkaları yerine sarkık, geniş ve bol güneş şapkaları tercih edin.

7. Saçınızı yıkamayın

Saç folikülleri gevşekse, saçınızı çok erken yıkamak dökülmelerine neden olabilir. Bu yüzden saçların her gün yerine gün aşırı veya 3-4 günde bir yıkanması önerilir

8. Fön makinası kullanmayın

Saçlarınızı kurutmak için fön makinası kullanmayın. Havlu ile sert bir şekilde kurulamak da önerilmez. Bunların yerine spontan kurumaya bırakma en iyi tercihtir.

9. Çok dikkatli olmayın

Aşırı temkinli olmak geri tepebilir. Bazen hastalar saçlarına dokunmaktan çok korkarlar ve bu nedenle talimatları ihmal ederler. Stresin saç dökülmesini tetiklediği de bilinmektedir. Bu sebeple stresten uzak kalmak, saç dökülmesini önleme açısından önemlidir.

