Biberiye yağı ile saçlarınıza ekonomik bakım

Saç bakımında doğal içerikli ürünleri tercih ediyorsanız, biberiye yağı gerek ekonomik olarak ulaşılabilir gerekse hızlı uzayan, parlak ve güçlü saçlar için önemli alternatiflerden biridir. İster yaşlanmaya bağlı, ister erkek tipi saç dökülmesi, isterse de çevresel faktörlere bağlı dönemsel dökülmeler olsun; biberiye yağının doğru ve düzenli kullanılması durumunda sağlıklı ve daha az dökülen saçlara sahip olunabilir.Vitamin ve antioksidanlar bakımından zengin bir yağ olan biberiye yağı, içeriği sayesinde saçları kökten besliyor ve saçların çok kısa zamanda hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Biberiye yağı ve biberiye suyunu saç köklerine masaj yaparak uygulamak, saç derisinde kan akışını hızlandırıyor. Yapılan bir araştırma biberiye yağının kekik, nane, fesleğen gibi bitkilerden daha çok antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yağ, yüksek antioksidan içeriği sayesinde kirlilikle ve ağır kimyasallarla maruz kalınan serbest radikallere karşı savaşıyor. Biberiye yağı, zengin antioksidan özleri sayesinde saç diplerindeki kalıntıları temizleyerek, saç dökülmesini önlüyor ve saçları hızlı bir şekilde uzatıyor.Antifungal özelliği bulunan biberiye yağı, saç derisinde meydana gelen bakteri ve mantarlarla savaşır. Kepeklenme, kuruma, pul pul olma gibi problemleri veya çeşitli rahatsızlıkları biberiye yağı kullanarak çözebilmeniz mümkündür. Ayrıca besin değeri yüksek olan biberiye yağının saç köklerini besleyerek parlaklık kattığı biliniyor.UYGULAMA yöntemlerinden biri, duştan en az bir saat önce elinize bir miktar döktüğünüz biberiye yağını, saç diplerinize masaj yaparak uçlara kadar yaymanız. Saç uçlarına da korkmadan sürebileceğiniz biberiye yağını ısıtılmış bir saç havlusuyla ya da streç film ile sararak bekletebilirsiniz. Süre dolduktan sonra normal saç yıkama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dalgalı ve kıvırcık saçlılar ise saçlarını şekillendirip kuruttuktan sonra bir miktar biberiye yağını saçlarına hacim vererek sürebilirler. Biberiye yağının haricinde zeytinyağı, badem yağı ve avokado yağı da saça faydası olan diğer yağlar arasında yer alıyor.KULLANILAN kimyasal ürünler, saç maşası veya düzleştiriciler, saçlarınızın kırılmasına neden olabiliyor. Bu kırılmalar zaman ilerledikçe dökülmelere sebebiyet veriyor. Bu da kötü bir görüntü oluşturuyor. Biberiye yağı saç köklerinde büyük etki yaratarak yeni kök oluşumuna destek oluyor. Biberiye yağının düzenli kullanımlarda etkisi gözle görülür şekilde hissediliyor.BİBERİYE yağının saçlar için en büyük faydalarından biri, güçlendirici etkiye sahip olmasıdır. İçeriğindeki mineraller sayesinde saç tellerini güçlendiren biberiye yağı, düzenli kullanımlarda zayıflıktan kaynaklanan koparak dökülmeleri de önlüyor.BİBERİYE yağının en kolay ve pratik kullanım şekli, şampuanınızın, saç kreminizin veya bakım losyonunuzun içine eklemeniz olacaktır. Dikkat etmeniz gereken önemli husus kullandığınız ürünün de biberiye yağı, esansı, özü vs. içerip içermediğidir. Biberiye yağından 20 ila 30 damla, şampuan kutunuzun içerisine damlatmanız yeterli olacaktır. İyice çalkalayarak şampuanla harmanlanmasını sağladığınız biberiye yağı, her yıkamada saç diplerinizi besleyecektir. Ancak kullanımdaki püf nokta şudur ki; yağ miktarını çok fazla kullanmanız saçta kepeklenmeye neden olabilir. O nedenle miktarını şampuanınızın miktarına göre ayarlamayı unutmayın. Bunu dikkate aldıktan sonra yağı saçınızda bir saat bekletip ardından yıkamalısınız.