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Giriş Tarihi: 14.5.2022 12:34

Kadın üreme organları kanserleri Adana’daki toplantıda konuşuldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kadın üreme organları kanserleri Adana’daki toplantıda konuşuldu

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin Adana Bölge Toplantısı’nda, jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları bir araya geldi. 2 gün süren toplantıda kadın üreme organları kanserleriyle ilgili güncel gelişmeler konuşuldu.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Adana Bölge Toplantısı, Sheraton Grand Adana Hotel'de, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle yapıldı. Toplantıya derneğin yönetim kurulu üyeleri, Adana ve çevre iller ile Ankara ve İstanbul'da kadın kanserleriyle ilgili çalışmalar yapan akademisyenler, jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı doktorlar ve asistanlar katıldı.

Yaklaşık 100 akademisyen, hekim ve asistanın katıldığı toplantıda kadın üreme organları kanserleriyle ilgili güncel gelişmeler konuşuldu. Katılan akademisyenler ve hekimler, 'Serviks kanseri', 'Jinekolojik kanserlerde fertilitenin korunması', 'Over kanseri' ve 'Endometrium kanseri' hakkında sunumlar yapıldı. Katılımcılar oturumlarda karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

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Kadın üreme organları kanserleri Adana’daki toplantıda konuşuldu
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