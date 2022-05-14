Mikrobiyolojide “yapay zeka” her yönüyle tartışıldı

YDÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte; Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin "Yapay Zeka ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları"; Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade "Tıp Alanında Matematiksel Modellemeler"; Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu "Mikrobiyolojik Tanıda Yeni Bir Yaklaşım: Çok Kriterli Karar Verme Teorisi"; Doç. Dr. Meryem Güvenir "Klinik Mikobakteri Laboratuvarında Yapay Zeka Modeli ile Mycobacterium tuberculosis Tanısı: Ön Çalışma Raporu"; Doç. Dr. Buket Baddal "COVID-19 RT-PCR Tanısını Yapay Zeka Kullanarak Hızlandırabilir miyiz?"; Dr. Emrah Güler "Plasmodium spp. Tanısında Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı çalışmalarını sundu.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yapay zeka temelli sistemlerin bilime yön vereceğini ve ileride klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında enfeksiyon etkenlerinin tanısı için de bu yöntemlere başvurulabileceğini belirtti. Söz konusu yöntemlerin özellikle Kovid-19 salgınının kontrolünde de katkılar koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, araştırma merkezleri arasındaki iş birliğinin artırılarak, multidisipliner çalışmalarda yapay zeka temelli yöntemlerin uygulanmasının Mikrobiyoloji alanına yenilikçi bir yaklaşım getireceğini ifade etti.

Düzenlenen etkinlikte en az yapay zeka uygulamaları kadar önemli olan matematiksel modellemenin de ele alındığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Özellikle Kovid-19 sürecindeki deneyimlerimiz, matematiksel modellemelerin, salgın hastalıkların izlenmesinde ve kontrolünde ufuk açıcı sonuçlar ortaya çıkardığını gördük. Düzenlenen etkinlikte KKTC'de Kovid-19'u izlemek için uyguladığımız matematiksel modellemelerle ilgili deneyimlerimizi de bilim dünyası ile paylaştık" değerlendirmesini yaptı.