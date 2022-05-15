Menisküs yırtılmalarına dikkat

Özellikle sporcularda ve yaşlı bireylerde görülen menisküs yırtığı konusunda bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş; "Menisküs yırtığı, dizde en sık meydana gelen ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanması türüne verilen isimdir." dedi.

Menisküs yırtığı bireyin koşarken aniden yön değiştirdiğinde meydana geldiğini kaydeden Gümüş, "Birçok vakada ön çapraz bağ yaralanması gibi diğer diz yaralanma türleri ile aynı anda görülür. Menisküs yırtıkları, hareketli sporların yanı sıra menisküsün yaşla birlikte zayıflaması ve dejenere olması nedeniyle yaşlı bireylerde, özellikle yaşlı sporcularda özellikle görülen bir durumdur. 65 yaş ve üstü bireylerin yüzde 40'ından fazlasında menisküs yırtığı görülebilir." şeklinde konuştu.

Normal şartlar altında menisküs yırtıkları bir kaza sonucu oluştuğunu hatırlatan Gümüş; önlem alınmasının zor olduğunu ancak yine de birtakım önlemlerle diz yaralanması riskinin azaltabileceğini belirtti.

Düzenli egzersiz ile uyluk kaslarının güçlü ve dayanıklı olmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Gümüş; "Ağır egzersizlere başlamadan önce ısınma hareketleri yapılmalıdır. Birey egzersiz sürecinde, hareketler arasında vücuda dinlenmek için zaman tanımalıdır. Yorgun ve geç tepki veren kaslar bireyin yaralanma riskini artırabilir. Giyilen ayakkabılar mutlaka yeterli desteği vermeli ve ayağa doğru şekilde oturtularak kullanılmalıdır. Esneklik korunmalı, zorlayıcı hareketler sınırında bırakılmalıdır. Egzersiz sürecinde antrenman yoğunluğu asla aniden artırılmamalı, yoğunluk yavaşça artırılıp azaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Menisküs tedavisi hakkında da bilgi veren Gümüş; ilaç tedavisinin yalnızca doktor bilgisi dahilinde alınması gerektiğini söyleyerek; "Dizdeki stresi azaltmaya yardımcı olmak için, doktor veya fizyoterapist tarafından önerilen germe ve güçlendirme egzersizleri yardımcı olacaktır. Her menisküs yırtığı vakasında basit veya ilaçlı tedavi yöntemleri yeterli gelmeyebilir. Yırtığın büyük veya geniş olduğu olduğu, dengesizliğe yol açtığı ya da kilitlenme belirtilerine neden olduğu vakalarda, dengesizliğe neden olan parçaları onarmak veya çıkarmak için ameliyat gerekebilir." dedi.

Tıbbi müdahale prosedürünün genellikle oldukça basit olduğunu belirten Gümüş; "Operasyon sonrasında bireyin aynı gün eve dönmesi mümkün olabilir. Bir onarım yapılması durumunda dizde koruma için alçıya veya bir desteğe ihtiyaç duyulabilir. Bunun yanı sıra koltuk değneği kullanımı da mümkündür." açıklamasında bulundu.

Menisküs yırtığı için cerrahi müdahalenin doktor tarafından gerekli görülebileceğini ifade eden Gümüş; bacağı bükme ve doğrultma zorluğu, dizde sürekli ağrı, sıkışma veya kilitlenme eğilimi, şişlik ve yaralanma sırasında özellikle fark edilen patlama hissi duyan kişilerin en kısa sürede ortopedi ve travmatoloji uzmanına gitmelerini tavsiye etti.