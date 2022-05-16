Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal: Çukurova insanı ‘mevsimsel’ risk altında

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ

Yaz aylarında bölgede sıcak çarpmasının sık görülen bir vaka olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kenan Topal şöyle devam etti: "Sıcak çarpmasına maruz kalan kişilerde ilk önce soğuk ve terli bir cilt, bitkinlik, aşırı susama hissi, kas krampları, baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. İlerleyen durumlarda sıcak maruziyeti devam ederse bulantı, kusma olabilir, cilt kuru, sıcak ve kırmızı bir hal alır, vücut ısısı yükselir, solunum ve nabızlar hızlanır. Zamanında müdahale edilmediği takdirde hayatı tehdit eden durumlara kadar gidebilir. Bu nedenle güneşin en yüksekte olduğu öğlen saatlerinde açık havada çalışan kişilerin işlerine ara verilmesi önemlidir. Ayrıca bu saatlerde dışarı çıkan herkesin şapka şemsiye gibi güneşten koruyucu ekipmanlar kullanması önerilir. Şalgam ve tuzlu ayran gibi yöremizde yaygın olan içeceklerle gerekli sıvı ve elektrolit ihtiyacını karşılanması da önlem olarak düşünülebilir."