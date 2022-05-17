Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Koca, imzalanan eylem planıyla mevcut iş birliğine yeni bir ivme kazandıracaklarını kaydetti. "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Alivey Cenapları arasındaki güçlü dostluk ve ortak çalışma isteği, Bakanlıklar arasındaki ilişkilerimizin olumlu yönde seyretmesine büyük katkı sağlamaktadır" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süreci boyunca Sağlık Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundular. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki, aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz. Güçlü sağlık altyapımız ve görevine kendini adamış sağlık çalışanlarımız bu süreçte en önemli destekçilerimiz olmuştur. Yerli aşımız Turkovac ile birlikte dünyada kendi aşısını üreten öncü ülkelerden birisi olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Aslında bu gurur iki kardeş ülkenin, bir milletin yani hepimizin… Bu vesileyle Turkovac aşısının Faz- 3 çalışmalarının Azerbaycan'da gerçekleştirilmesine ilişkin göstermiş olduğunuz yakın iş birliğinden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum."