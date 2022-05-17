Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

TÜRK TIP DÜNYASI KONGRESİ EKİM AYINDA İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK
Türk Tıp Dünyası Kongresi'nin Ekim ayında İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını vurgulayan Bakan Koca, Azerbaycan'da "Ortak Sağlık İş Forumu" düzenlenmesini de önerdi. "Hem Koronavirüs pandemisi hem de Rusya- Ukrayna savaşı bize göstermiştir ki, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz tedariki başta olmak üzere sağlık alanındaki tüm ihtiyaçların zamanlıca karşılanması daha da önem kazanmıştır. Tüm bu yaşananlar, yakın dayanışma içinde olmamız gerekliliğini bir kez daha bizlere göstermiştir" diyen Sağlık Bakanı Koca; Sağlık İş Forumu ile ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, aşı, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, uluslararası hasta tedavisi konularında iş birliğini geliştirebileceklerini vurguladı.