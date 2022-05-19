Biyolifting aşısı ile zamana meydan okuyun

Yaşlanma, vücudumuz ve cildimiz için kaçınılmaz bir süreçtir. Cildimize iyi bakmamak, yaşlanma etkilerinin daha hızlı kendini göstermesine neden olabilir. Yıllar boyunca maruz kalınan güneş ışınları, zamanla azalan kolajen ve elastin miktarı; cildin doğal ışıltısını, nemini ve elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Yaşlanmayı engellemek mümkün olmasa da; doğru besinleri tüketmek, düzenli olarak egzersiz yapmak, doğru cilt bakım ürünlerini kullanmak, sigara ve alkolden uzak durmak ve tabii ki bol bol su içerek vücudu ve hücreleri beslemek yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur. Yaşlanma sürecini geciktirmek ve cildin nem ve elastikiyetini geri kazandırmak söz konusu olduğunda ise cilt altı enjeksiyonları ideal bir seçenek olabilir. Cilt altı enjeksiyonları; botoks, lazerle cilt yenileme, dolgu gibi pek çok işlem ile kombin edilerek uygulanabilir. Peeling, serum, nemlendirici vs. bunların hiçbiri, cildin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini doğrudan cilt altına gönderen enjeksiyonlar kadar etkili olamaz. Hacim veren dolgulara daha doğal bir alternatif olarak biyolojik lifting aşısı, hem cildin besin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yaşlanma etkileri ile mücadele etmek için en doğru seçim olabilir.Biyolojik canlandırma; cildin doğal kolajen ve elastin üretme kapasitesini artırmak için hyalüronik asit ve doğal bileşenler ile cildin beslenmesini sağlar. Hyalüronik asit; kendi moleküler ağırlığının bin katı kadar nemi tutabilen, cildin nemi ve elastikiyeti için son derece önemli bir bileşendir. Yaşla birlikte, tıpkı kolajen gibi vücudumuzdaki hyalüronik asit miktarı da azalır. Biyolojik canlandırma ile cilt hücreleri derinlemesine nemlenir, beslenir, daha esnek ve genç bir görünüme sahip olur. Bu, kırışıklık ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerinin azalmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Biyolojik canlandırma, hyalüronik asidin güçlü nem tutucu özelliklerinin de katkısı ile cildin kaybettiği nemi geri kazanmasında son derece etkilidir. Elde edilen bu etki, biyolojik lifting aşısının yaşlanmaya karşı güçlü bir ajan olabileceği anlamına gelir.BIYOLOJIK lifting aşısı ve diğer cilt altı enjeksiyonlarının en büyük avantajlarından biri, dört mevsim uygulanabilir olmalarıdır. İçerdiği hyalüronik asit ve trehaloz kombinasyonu ile kuruyan, nemini kaybeden ve mat görünen cildi canlandırmak ve sağlıklı bir ışıltı kazandırmak için yaz aylarında da uygulanabilir. Yaz aylarında lazerle cilt yenileme veya altın iğne gibi tedavileri tercih etmek riskli olabilir. Cilt altı enjeksiyonları, güneş koruyucu kullandığınız sürece dört mevsim güvenle tercih edilebilir.BIYOLOJIK lifting aşısının cilt yenileme, canlandırma ve onarım üzerindeki etkisi, işlemden hemen sonra fark edilir. Bu, ciltteki yoğun nem artışı ve sıkılaşma etkisi ile kendini gösterir. Cilt yenileme ve canlandırma üzerindeki etkisi birkaç hafta içinde en üst seviyede hissedilir. Kırışıklık ve ince çizgilerdeki azalma birkaç hafta içinde belirgin bir şekilde gözlemlenebilir.'ÇÖLDE hayat yeşerten şeker' olarak bilinen trehaloz ile hem 25 mg hem 5 mg çift moleküler ağırlıklı hyalüronik asit içeriği ile biyolojik lifting aşısı; cilde uzun süreli nemlendirme, sıkılaşma, toparlanma ve biyolojik olarak onarım sağlar. Yüz bölgesinin dışında dekolte, boyun ve ellerdeki yaşlanma belirtileri ile de mücadele eder. Kolay uygulanır, hızlı ve etkili sonuç sağlar. Her cilt tipine uygundur. Yani, size çölden gelen bir etki ile gençleşme olanağı sunar! Peki biyolojik lifting aşısının vaat ettikleri nelerdir?Fibroblast aktivitesinde artışKolajen ve elastin liflerinde artışCilt elastikiyeti ve neminde artışCilt sıkılığında artışYaşlanma belirtilerinde azalmaDaha canlı, sağlıklı, ışıltılı görünümYüzdeki yara ve izlerin iyileşmesinde hızlanma Biyolojik olarak cilt ve vücut ile uyumlu olan biyolojik lifting aşısı, sağlıklı hücre metabolizması ve fibroblast aktivitesini uyararak kolajen ve elastin üretimini tetiklemek için cildin hemen alt katmanına enjekte edilerek yapılmaktadır.BIYOLOJİK lifting aşısı, sadece yüz bölgesini gençleştirmek için değil; boyun, dekolte ve elleri gençleştirmek için de faydalıdır. Elastikiyetini kaybetmiş bir boyun, sizi olduğunuzdan daha yaşlı göstermeye yetebilir. Biyolojik lifting aşısı; içerdiği hyalüronik asit, trehaloz ve diğer doğal bileşenler ile boyun bölgesindeki kırışıklıkları açabilir, bölgedeki kolajen ve elastin üretimini tetikleyerek gençleştirir. Biyolojik litfing aşısı, elleri gençleştirmek için de etkili bir yardımcı tedavi seçeneğidir. Zamanla incelen eldeki cilde uygulandığında; cildi pürüzsüzleştirerek daha genç görünmesine yardımcı olur. Bunda, kolajen üretimini tetiklemesi de etkilidir. Doğrudan yaşlanma belirtilerini hedef alan biyolojik lifting aşısı, cilt yaşlanması ile mücadele eden hemen herkes için faydalı olacaktır. Fakat sizin için en doğru işlem seçeneği hakkındaki kararı doktorunuzun vereceğini belirtmekte fayda vardır.