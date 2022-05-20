KTGD kuruldu

19 Nisan 2022'de Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından dernekler siciline kaydı yapılan derneğin genel kurul toplantısında divan kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.

YDÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan'ın başkanlık ettiği divan kurulu'nda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Uzm. Dr. Fadime Tülücü ve Sağ. Tek. Nevrez Köreken de üye olarak seçildi. YDÜ Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in başkanlığa seçildiği yönetim kuruluna ise Prof. Dr. Rasime Kalkan, Uzm. Hüseyin Öncün, Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Doç. Dr. Pınar Tulay, Dr. Gulten Tuncel ve Uzm. Hakan Aytaçoğlu seçildi.

Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Derneğimizin öncelikli amacı, insan genetiği, klinik genetik ve diğer moleküler bilimler alanlarında çalışanları bir araya getirerek meslek sorunlarını ele almak ve üyeler arası dayanışmayı sağlamak, toplumun genetik hastalıklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapmak" dedi.