Sezen Aksu ve Sertab Erener, ’İyiliğe Ninniler Projesi’ için Buluştu

Bepanthol Baby'nin geçtiğimiz yıl Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun Sertab Erener'e birer ninnide eşlik ettiği "İyiliğe Ninniler" projesi, Sezen Aksu ve Sertab Erener düeti ile devam ediyor. Bebeklerin ve ebeveynlerin hayatına dokunan projeye eklenen "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" isimli yeni ninni, aynı zamanda Sezen Aksu ve Sertab Erener'i bir araya getiren ilk düet olma özelliği taşıyor. Bepanthol Baby, dijital dinlenme geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışlanan "İyiliğe Ninniler" albümüyle iyiliği çoğaltmaya devam ediyor.

Sezen Aksu'nun besteleyip sözlerini yazdığı "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" isimli ninni, bir ebeveynin bebeği için hayal ettiği geleceğe dair dileklerini içeriyor. İçerdiği dizelerle anne ve babaların bebeklerine daha eşitlikçi ve daha iyi bir dünyanın sözünü de verdiği ninni, Sezen Aksu ve Sertab Erener'i bir araya getiren ilk düet oluyor. Tüm dijital platformlardan ebeveynlerin erişimine sunulan "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" ninnisinin YouTube, Spotify gibi dijital platformlardan elde edilen dinleme gelirleri ise AÇEV için desteğe dönüşüyor; hem bebekleri hem de iyiliği büyütüyor.

Sertab Erener; "İyiliğe Ninniler albümünde dinlenen her ninni, AÇEV için bağışa ve dolayısıyla bambaşka bir çocuğa faydaya dönüşüyor. Bu yüzden bu projenin benim için yeri çok ayrı… Üstelik ucu daha önce hiç düet yapmadığım Sezen Aksu'ya da dokundu. Müzik yolculuğumda çok önemli yeri olan Sezen Aksu'yla ilk düetimin Yavrucanım İyilikle Büyüsün ninnisi olması da bu projeyi benim için daha anlamlı kılıyor." dedi.

Bepanthol Baby'nin geçtiğimiz yıl Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun Sertab Erener'e birer ninnide eşlik ettiği "İyiliğe Ninniler" projesi, Sezen Aksu ve Sertab Erener düeti ile devam ediyor. Bebeklerin ve ebeveynlerin hayatına dokunan projeye eklenen "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" isimli yeni ninni, aynı zamanda Sezen Aksu ve Sertab Erener'i bir araya getiren ilk düet olma özelliği taşıyor. Bepanthol Baby, dijital dinlenme geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışlanan "İyiliğe Ninniler" albümüyle iyiliği çoğaltmaya devam ediyor.

Sezen Aksu'nun besteleyip sözlerini yazdığı "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" isimli ninni, bir ebeveynin bebeği için hayal ettiği geleceğe dair dileklerini içeriyor. İçerdiği dizelerle anne ve babaların bebeklerine daha eşitlikçi ve daha iyi bir dünyanın sözünü de verdiği ninni, Sezen Aksu ve Sertab Erener'i bir araya getiren ilk düet oluyor. Tüm dijital platformlardan ebeveynlerin erişimine sunulan "Yavrucanım İyilikle Büyüsün" ninnisinin YouTube, Spotify gibi dijital platformlardan elde edilen dinleme gelirleri ise AÇEV için desteğe dönüşüyor; hem bebekleri hem de iyiliği büyütüyor.

Sertab Erener; "İyiliğe Ninniler albümünde dinlenen her ninni, AÇEV için bağışa ve dolayısıyla bambaşka bir çocuğa faydaya dönüşüyor. Bu yüzden bu projenin benim için yeri çok ayrı… Üstelik ucu daha önce hiç düet yapmadığım Sezen Aksu'ya da dokundu. Müzik yolculuğumda çok önemli yeri olan Sezen Aksu'yla ilk düetimin Yavrucanım İyilikle Büyüsün ninnisi olması da bu projeyi benim için daha anlamlı kılıyor." dedi.