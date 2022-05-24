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Giriş Tarihi: 24.5.2022 15:59

İsmi dahi konulmadan ameliyata alındı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
İsmi dahi konulmadan ameliyata alındı

Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bir bebek, sevk edildiği Elazığ'da ameliyat edilerek bağırsakları karnına yerleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebek, 14 gün sonra taburcu edildi.

Muş'ta yaşayan Barış ve Fatma Eşkin çiftinin ilk çocukları olan ve henüz ismi dahi konulmayan erkek bebek, 35'inci haftasında bağırsakları karın dışında dünyaya geldi. Muş'ta tedavi edilemeyen bebek Elazığ'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından doğumunun yedinci saatinde ameliyata alınan bebeğin bağırsakları, iki buçuk saat süren operasyonla başarıyla karın içerisinde yerleştirildi. 10 bin doğumda bir görülen 'Gastroşizis' nedeniyle bebek 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edilerek ailesine teslim edildi.

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İsmi dahi konulmadan ameliyata alındı
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