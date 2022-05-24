Kene en çok bu yolla yayılıyor

Çoğunlukla Tokat ve Sivas bölgelerinde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kenelerin, son olarak Malatya ve Güneydoğu'da da görülmesi tedirginlik yarattı. Ardı ardına gelen keneden ölüm haberleri dikkatleri geri dönene kene kabusuna çevirdi. Sabah'a konuşan Veteriner Ogün Öztürk, kene vakalarının artışıyla ilgili tarih vererek yaklaşan Kurban Bayramı'na dikkat çekti.

KKKA VİRÜSÜ TAŞIYAN KENELER NASIL YAYILIYOR

KKKA hastalığının hiç görülmediği illerden de keneden ölümlerin yaşandığını belirten Veteriner Ogün Öztürk; "Son zamanlarda kene ısırması sonucu yaşanan ölümlerde artış meydana geldi. Özellikle tokat ve Sivas bölgelerinde görülen keneden ölüm vakaları şimdilerde başka illerimizde de yaşanıyor. Bu durum virüsü taşıyan kenelerin yayılmasıyla oluyor. Bu yayılma köpekgiller olarak bildiğimiz tilki çakal, kurt gibi vahşi hayvanların sürekli göç halinde olmalı nedeniyle oluyor. Mesela Sivas'ta kene yapışan bir tilki Malatya'ya gittiğinde doyuma oluşan kene orada kendisini bırakıyor. Böylelikle virüs Malatya'ya da taşınmış oluyor. Bu virüs köpekgillerin yanı sıra kuşlarla da hızlı bir şekilde yayılım gösteriyor" diye konuştu.



Veteriner Ogün Öztürk

KURBANLIKLARLA VİRÜS TRANSFERİ

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın da virüs taşıyan kenelerin farklı bölgelere yayılımını artıracağını belirten Veteriner Ogün Öztürk; "Kenelerin yayılımında en çok etkili olan olaylardan biri de Kurban Bayramı öncesi yaşanan kurbanlık transferleridir. İneğe yada koyuna yapışan kene, kurbanlığın satılmak için başka illere götürülmesiyle o bölgeye taşınıyor. Bu yüzden besicilerimiz çok dikkatli olmalı. Hayvanlara bit pire ve kene gibi dış parazitlerden kurtulmaları için yapılan iğneler var. Bu iğneleri şimdilerde yapmaları lazım. Bu iğnenin yapılmasıyla hayvanını vücudunda tek bir kene bile kalmıyor. Ancak yapılan iğnedeki etken madde bir ay kadar havanların kanın ve sütünde kalıntı bırakır. Bunun için Kurban Bayramından 1 ay önce bu iğnenin yapılması durdurulmalıdır" dedi.

ÇİĞ ETTEKİ BÜYÜK TEHLİKE

KKKA virüsü taşıyan kenelerin yapıştıkları sığırlara da hastalığı bulaştırdığını belirten Veteriner Ogün Öztürk; "Arazide yayılan bir ineğe yapılan kene hastalığı bu hayvana da bulaştırabiliyor. Bu hayvanların kanında bu virüs dolaştığı için ette de görülebiliyor. Peki etten insana KKKA virüsü geçiyor mu? Evet geçiyor. Etin çiğ tüketilmesi durumunda KKKA hastalığına yakalanırız. Bunun için etler pişirmeden kesinlikle tüketilmemelidir. Yaklaşan kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etsin. Özellikle çiğ et yiyenler ve etli çiğ köfte tüketenler büyük risk altında" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

KKKA hastalığı yapacak virüs miktarı örneğin bin tane. Kene sizi ısırdı ve virüsü vücuda enjekte etmeye başladı. İlk saatte 100 tane insan vücuduna vurdu. 2 saatte 200, 5 saatte 500 enjekte etti diyelim. Bunu erkenden fark edip çıkartılmazsa virüs miktarı vücutta sürekli artacak. Virüs vücuda girdikçe de sürekli bölünmeye başlayacak insan hücrelerinde. Sürekli hastalık yapan düşman sayısı vücutta artmış olacak. Biz hastaneye ne kadar geç gidersek o kadar çok düşman vücudumuzda birikmiş olacak. Ama ne kadar erken fark edip hastaneye gidersek düşman sayısı o kadar az olur bir haftalık tedavi süreci 2 güne iner. Böyle basit bir şekilde örneklendirilebilir" dedi.