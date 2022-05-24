Maymun çiçeği virüsü pandemi yaratır mı? Çiçek aşısının koruyuculuk oranı ne?

"ÇİÇEK AŞISI OLMUŞ KİŞİLERİN HASTALIKTAN KORUNDUĞU GÖRÜLDÜ"

Bu virüsün spesifik bir ilacı olmadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti: "Tedavisi var ama ilaca ve aşıya kısıtlı ulaşılıyor. 2019 yılında FDA tarafından onaylanmış bir aşısı da var. Bu virüslerle çalışanlara ve salgın durumunda temas edenlere uygulanıyor. Çiçek aşısı çok büyük bir buluş olarak insanlığa hizmet etti. Bu aşı maymun çiçeğinden de korur ama 1980'lere bakacak olursak o dönemde aşılanmış olanlar şu an 40'lı yaşları devirdiler dolayısıyla artık aşının koruyuculuğunun zayıf olacağı düşünülüyor. Yeni nesil bu aşıyla aşılanmadığı için daha riskli görülebiliyor. Yapılan bir çalışmada Afrika'da ev içi bulaşmalarda çiçek aşısı olmuş kişilerin çok daha az yakalandıkları ve hastalıktan korundukları görülmüş. Dolayısıyla çiçek aşısının koruduğu ile ilgili bu da güzel bir haber."