Uzmanlar uyardı: Kene vakaları artıyor!

İlkbahar, yaz ve sonbaharın başlangıcında insanların kenelerin olduğu ortamlarla daha fazla teması sonrası artan ölümler paniğe neden oldu. Batman'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül (60), hayatını kaybetti. Malatya'nın da Doğanşehir ilçesinde kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eray Tatlı, toprağa verildi.

KENEYİ HASTALARDA TAŞIYOR

Kene vaklarının ciddiye alınması önerisinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Karaali ise, "Ülkenin her yerinde kene vakası ortaya çıkabilir. Bunun nedeni başka bölgede yaşayan bir hasta aracılığıyla da kenenin bazı bölgelere taşınabilir olmasından dolayı. Öte yandan keneyi kendiniz çıkarmaktansa sağlık kuruluşuna başvurup bir profesyonel aracılığıyla kenenin çıkarılması daha doğru. Eğer kene çıkarılacaksa da çıplak elle değil kan ve sıvıyı geçirmeyecek bir plastik eldivenle tek hamlede çıkarmak gerekir" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALIN

Kenenin tutunmasını engelleyecek önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Karaali, "Yani keneyle temas edeceğimiz ortamlara çıkarken genel olarak uzun kollu açık renkli kıyafetler giymek, pantolonumuzun paçalarını çorabın içerisine koymak gerekiyor. Tarla, bağ, bahçe ya da piknikten eve döndükten sonra üzerimizde bir kene kontrolü yapmak hastalığı kapma açısından riski minimuma indirir" diye konuştu. Türkiye'de görülen kene vakalarında ölüm oranının yaklaşık yüzde 6'larda olduğunu ifade eden Karaali, "Bu vakaların kimde ölümcül seyredeceğini de önceden bilme şansımız yok" dedi.