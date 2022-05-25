Şizofreniyi görmezden gelme

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde şizofreniye dikkat çekmek için düzenlenen 'Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisine; Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Çam ve Sakura Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Oya Güçlü, Japonya Baş Konsolosu Kenichi Kasahara ve Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Genel Müdürü Moonseok Choi de katıldı.
Artık psikiyatri kliniklerinde kişinin tedavi edilip topluma kazandırıldığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Eskiden psikiyatri hastaları devasa komplekslerde hastaların hayattan koparıldığı gözden ırak gönülden de ırak bir yaşama itildiği ortamlardı. Burada ise psikiyatri hastalarımızın ortak alanları var ve orada sosyalleşiyorlar, atölyelerde faaliyet gösteriyorlar. Bugün buradaki sergi tarih öncesinden bugüne şizofreninin nereden nereye geldiğini anlatıyor. Birçok yerde sergilendi ama kalıcı olarak sergilendiği yer artık Çam ve Sakura Psikiyatri Kliniğimizin birinci katı. Türkiye'de şu an 600 bin civarında şizofreni hastası var. Bunların hepsinin yakınlarını kattığınızda milyonlarca insanı etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu insanları hayatın içine katmak durumundayız. Bu farkındalığı sağlamak adına güzel bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.
HASTALARIN ELİŞLERİ KİMSESİZ HASTALAR İÇİN KULLANILACAK
Sergide psikiyatri hastalarına yönelik farkındalığı artırabilecek bilgiler olduğunu dile getiren Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Oya Güçlü ise "İlk çağlardan günümüze psikiyatri tarihiyle ilgili dev bir bilgi birikimi var. Empati kabini şizofreni hastalarımızın işitsel varsıllarını nasıl deneyimlediklerinin küçük bir simülasyonu. Hastalarımızın toplum içinde önyargısız, damgalanmadan ve etiketlenmeden sosyal işlevselliklerini sürdürebilmeleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yatarak tedavi gören hastalarımızın elişi hocamızın koordinatörlüğünde atölyelerimizde yaptıkları elişleri var. Buradaki kermesimizde satılan elişlerinin gelirleri de kimsesi olmayan hastalarımızın ihtiyaçları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.
"ONLARIN TOPLUM TARAFINDAN ANLAŞILMASI LAZIM"
Psikiyatrik tedavi gören hastaların toplum tarafından tehlikeli ve korkutucu karşılandıklarına dikkat çeken Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Genel Müdürü Moonseok Choi ise şunları kaydetti: "Onların da tedavisinin olumlu gelişebilmesi için toplum tarafından anlaşılabilmeleri lazım. Biz de buna destek olmaya çalışıyoruz. Eskiden tedavilerin amacı hastaların sessiz kalması ve evden çıkmaması yönündeydi. Ancak artık bu yaklaşım yerine onları topluma kazandırmak ön plana çıkıyor. Toplumda psikolojik rahatsızlığı olmayan kişilerin, olan kişileri anlaması amacıyla elimize böyle bir fırsat geçti ve onu gerçekleştirdik. Bir diğer projemiz olan 'Görmezden Gelmeyelim' projesiyle de psikolojik hastalıkların tanısında kullanılan bazı tanım ifadelerin toplumda hakaret olarak kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz."
EMPATİ KABİNİNDE ŞİZOFRENİ HASTALARININ BEYNİNİN İÇİNE DAVET
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren sergide ilk çağlardan günümüze ruhsal hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılan yöntemlerin tarihsel gelişimi, batı ve doğu toplumlarının farklı dönemlerde konuya yaklaşımı, bu serüvenin ana oyuncularından olan bilim insanları ve hekimlerin öyküleri görsel ve canlandırmalarla yer alıyor. Sergide ziyaretçiler sadece izleyici olarak bulunmuyor, zaman zaman farklı duyularıyla deneyimleyebilecekleri bir serüven de yaşıyor. Ziyaretçiler döner yatak ile yaklaşık iki yüzyıl önceki tedavi denemelerinden birini deneyimlerken, empati kabini ile şizofreni hastalarının beyninin içine davet ediliyor. Şizofreni Dernekler Federasyonu ve Abdi İbrahim Otsuka'nın organize ettiği bir sergi.