Şizofreniyi görmezden gelme

"ONLARIN TOPLUM TARAFINDAN ANLAŞILMASI LAZIM"

Psikiyatrik tedavi gören hastaların toplum tarafından tehlikeli ve korkutucu karşılandıklarına dikkat çeken Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Genel Müdürü Moonseok Choi ise şunları kaydetti: "Onların da tedavisinin olumlu gelişebilmesi için toplum tarafından anlaşılabilmeleri lazım. Biz de buna destek olmaya çalışıyoruz. Eskiden tedavilerin amacı hastaların sessiz kalması ve evden çıkmaması yönündeydi. Ancak artık bu yaklaşım yerine onları topluma kazandırmak ön plana çıkıyor. Toplumda psikolojik rahatsızlığı olmayan kişilerin, olan kişileri anlaması amacıyla elimize böyle bir fırsat geçti ve onu gerçekleştirdik. Bir diğer projemiz olan 'Görmezden Gelmeyelim' projesiyle de psikolojik hastalıkların tanısında kullanılan bazı tanım ifadelerin toplumda hakaret olarak kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz."