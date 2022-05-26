Tok tutan kahveler işe yarıyor mu?

Fazla kilolarınızdan şikayetçisiniz ve kilo vermeye karar verdiniz. Bu hikayenin belki de en zor kısmı, iştahınızı kontrol altında tutmak olacaktır. Kısa vadede iştahı kontrol etmek kolay olabilse de; stresli anlar, duygusal anlar, etrafımızı saran leziz atıştırmalıklarla dolu bir dünyada iştahınızı kontrol etmek her zaman kolay olmayabilir. Sporu hayatınıza dahil etmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı ve fit bir bedene ulaşmak konusunda size büyük ölçüde yardımcı olsa da; egzersiz 24 saatlik günün sadece bir saatini kapsar ve geriye 23 saat kalır. Bunun ortalama 8 saatinin uykuda geçtiğini düşünürsek, 15 saat boyunca kontrol altında tutmanız gereken bir iştah söz konusudur. Sağlıklı beslenmeye karar veriyor ama bir süre sonra kendinize hakim olamayıp soluğu buzdolabının önünde alıyorsanız, iştahınızı kontrol etmekle ilgili bir sorununuz olabilir. Ciddi bir açlık krizi geldiğinde sizi kötü seçimler yapmaktan koruyabilecek bazı takviyeler, doğru süre ile ve doğru şekilde kullanıldığında, kilo verme sürecinde size çok yardımcı olabilir. Tüm dünya obezite ile mücadele ederken ve obezite 'salgın' bir hastalık olarak ilan edilmişken, tok tutan ve iştah kesen takviyelerin piyasada en çok kullanılan takviyeler arasında yer almaları şaşırtıcı değil. Ancak, hangisi gerçekten işe yarıyor?altına almak için tasarlanmış tok tutan kahveler, beyne tokluk sinyali göndererek çalışır. Bu, yemek yerken daha kısa bir süre içinde tok hissetmeniz ve daha az yemek yeme isteği duymanız anlamına geliyor. Bu tarz takviyeler, ayrıca metabolizmayı hızlandırdığından da yağ yakımı ve kilo vermeye yardımcı olabilir. Yani, vücudunuz yağ yakmaya hazır hale gelir ve fazla kilolarınızı mümkün olduğunca en hızlı şekilde vermenize yardımcı olacaktır.Vücudumuz aç hissettiğinde yemek yemek ister. Bu, bağırsak ve midenin, beyne çeşitli sinyaller göndererek acıkma mesajları göndermesi ile olur. Daha sonra yemek yeriz, bu kez de beyne yemek yemeyi bırakabileceğimizi söyleyen mesajlar gelir. Ancak, özellikle fazla kilolar ile mücadele eden biri için bu sinyaller ve mekanizmalardaki ilişki biraz daha karmaşıktır. Bazen, sadece stresli ya da mutsuz olduğunuz için yemek yeme eğiliminde olabilirsiniz ve bu biraz daha psikolojik bir durumdur. Bazen de, sadece genetik faktörler bile aşırı yemeye daha meyilli olabileceğiniz anlamına gelebilir. Peki, açlık krizlerini önlemek ve iştahınızı kontrol altında tutmak için yapabilecekleriniz nelerdir? İşlenmiş karbonhidratlar, lif değeri düşük besinler ve şekeri hayatınızdan çıkarın. Onun yerine yağsız proteinleri, sebze ve meyve gibi yüksek lifli gıdaları ve yulaf gibi karbonhidrat kaynaklarını tercih edin. Yemek yerken yavaş hareket edin, bol bol çiğnediğinizden emin olun. Bu, beyninize daha hızlı tokluk sinyali gitmesini sağlayacaktır. Ayrıca, her gün aynı saatlerde yemek yemek ve ana öğünler arasında gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmak da atabileceğiniz önemli adımlardır.KAHVE ve içerdiği kafein, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasına yardımcı olabilir. İştahı kapatarak tok kalmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir takviye; metabolizmanızı doğal olarak hızlandırır ve daha uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Ara öğün olarak tüketildiğinde, sıfır kalori ile lezzetli bir öğün deneyimi sağlar. Bizim de aylar süren çalışmalar sonucunda geliştirdiğimiz ve iştah kapatma özelliği bulunan bir kahve takviyemiz bulunuyor. Onu özellikle kolajen ve hyalüronik asit gibi bileşenler ile birleştirerek, aynı anda vücudun ve cildin yaşlanma etkileri ile mücadele etmesini de sağlamak istedik. Diğer tok tutucu bitkisel bileşenler ile birlikte böyle bir kahve; vücudunuzun yağ yakma yeteneğini geliştirebilir, gün içerisinde yakılan kalori miktarını arttırabilir, yemek yeme isteğini azaltabilir, ayrıca ruh halini iyileştirerek de ani açlık ataklarının önüne geçmeye yardımcı olabilir. Böyle bir takviye, egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kilo vermek için tek başına yeterli gelmediği durumlarda, daha hızlı yağ yakmak ve kilo vermek için etkili bir yardımcı olarak tercih edilebilir.Şekerli atıştırmalıklar ve fast food gıdalar, birçok yönden bakıldığında bağımlılık yapıcıdır. Ancak, iştahı kontrol altına almak ve kişiyi tok tutmak üzere tasarlanmış tok tutan kahve gibi bazı takviyeler; bu tür gıdalara olan bağlılığınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Gün içerisinde sürekli bir şeyler atıştırmak istemediğinizde, artık ölçülü davranmak ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek kilo vermek de daha kolay olacaktır. İştahı azaltan ve tok tutan kahveler, kilo verme serüveninizi daha başarılı ve rahat bir hale getirebilir.