10 yıldır yaşadığı idrar sorununa Trabzon’da şifa buldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersagun Karagüzel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem tarafından ilk defa Trabzon'da Sakral Nöromodülasyon yöntemi bir hastada uygulandı.
10 yıldır idrar yapamama şikayeti olan 26 yaşındaki kadın hastanın kendilerine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Karagüzel, hastanın düzensiz olarak ara ara idrarını boşaltma amaçlı kendi kendine sonda yöntemine başvurduğunu belirterek, koydukları teşhisin ardından 'Sakral Nöromodülasyon (SNM)' yöntemi uygulayarak ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Prof. Dr. Karagüzel, yapılan kontrollerin ardından hastanın doğal yollarla idrar yapabildiğini, mesanesinde artık idrar kalmadığını ve hastayı sağlık bir şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.
SNM yönteminin 2 basamaklı bir tedavi yöntemi olarak uygulandığını belirten Prof. Dr. Karagüzel, "Hastaya 1. basamak tedavisi sonrası, 2 hafta sonra kalıcı pil takılması planlandı" dedi.
Prof. Dr. Karagüzel; yöntemin, idrara çıkabilme ile ilgili siniri uyarmak amacıyla bir implant yerleştirme tedavisi olduğunu ifade ederek; "Birinci aşamada yerleştirilen implanta, takip eden 2-3 hafta içerisinde olumlu yanıt alınan hastalarda, kalıcı pile geçiş yapılmaktadır. Genel veya lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir" açıklamasında bulundu.