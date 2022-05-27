10 yıldır yaşadığı idrar sorununa Trabzon’da şifa buldu

Prof. Dr. Karagüzel; yöntemin, idrara çıkabilme ile ilgili siniri uyarmak amacıyla bir implant yerleştirme tedavisi olduğunu ifade ederek; "Birinci aşamada yerleştirilen implanta, takip eden 2-3 hafta içerisinde olumlu yanıt alınan hastalarda, kalıcı pile geçiş yapılmaktadır. Genel veya lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir" açıklamasında bulundu.