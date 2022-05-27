Yalova’da bir ilk! 82 yaşındaki hastaya endovasküler anevrizma onarımı yapıldı

EN TEHLİKELİ HASTALIKLAR ARASINDA

Konuyla ilgili hastanenin yaptığı açıklamada abdominal aort anevrizmasının en tehlikeli hastalıklar arasında yer aldığı belirtilirken, "Bir aort ya patlayarak (rüptür) dışa doğru kanama yapar ya da disseksiyon şeklinde içine doğru yırtılma gösterir. Her ikisinde de ciddi oranda yaşam riski bulunur. Aort anevrizmaları hem açık hem de kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilebilir. Kapalı yöntemle uygulanan 'Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)' işlemi, damar içerisinden anevrizmaya ulaşılarak bu bölgeye kendinden stentli bir suni damar (stentgreft) yerleştirilmesidir. Anevrizma onarımının açık cerrahi tedaviye göre daha az riskle uygulanan şeklidir. Burada kasıklardan yapılan küçük bir kesi ile atar damar içerisine, üzerinde metal stent ve özel bir kumaştan oluşan suni damar yerleştirilmiş olan kateterler ilerletilir. Yerleştirilen ince boru içinde kapalı şekilde duran suni damar, balonlaşmış halde duran anevrizmanın içinde şemsiye şeklinde açılır. Bir süre sonra anevrizmanın yırtılma riski ortadan kalkar. Böylece patlama riski ile hayatı tehdit eden anevrizma, artık içindeki basınca dayanıklı bir suni damar ile içten kapatılmış ve tehlikesiz hale getirilmiş olur" ifadeleri kullanıldı.