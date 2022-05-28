Böreğini veren Japon eşinin elini öptü

DÜŞÜNMEDEN VERDİM

Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için gittiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma ise eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiklerinde hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul söyledi. Eşinin sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Naganuma, "Eşim sağlığına yeniden kavuştu. Buna en çok ben evsindim. Hayat paylaşıldıkça güzel" dedi.