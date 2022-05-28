Böreğini veren Japon eşinin elini öptü

Gaziantep'te 1 yıl 3 aydır diyalize giren Mehmet Ali Kurt, böbrek nakli olmak istedi. Hiçbir yakınının böbreği uyumlu çıkmadı. Bir anda ümitsizliğe kapılan Kurt'un Japon eşi Yuriko eşine bir böbreğini vermek istediğini söyledi.
TAM UYUMLU ÇIKTI
Yapılan tetkiklerde, Japon eşi Yuriko Naganuma'nın böbreği tam uyumlu çıkınca nakil için kara verildi.. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuşan Kurt, uzun süredir diyalize girdiğini, bu sürede kalbinde de sorunlar başladığını söyledi.
DÜŞÜNMEDEN VERDİM
Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için gittiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma ise eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiklerinde hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul söyledi. Eşinin sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Naganuma, "Eşim sağlığına yeniden kavuştu. Buna en çok ben evsindim. Hayat paylaşıldıkça güzel" dedi.