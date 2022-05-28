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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:31

Böreğini veren Japon eşinin elini öptü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Böreğini veren Japon eşinin elini öptü

Antalya'da, yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği gelişen Mehmet Ali Kurt (34), kendisine böbrek vererek hayata bağlayan Japon eşi Yuriko Naganuma'ya (32) ellerini öperek teşekkür etti.

Gaziantep'te 1 yıl 3 aydır diyalize giren Mehmet Ali Kurt, böbrek nakli olmak istedi. Hiçbir yakınının böbreği uyumlu çıkmadı. Bir anda ümitsizliğe kapılan Kurt'un Japon eşi Yuriko eşine bir böbreğini vermek istediğini söyledi.

TAM UYUMLU ÇIKTI

Yapılan tetkiklerde, Japon eşi Yuriko Naganuma'nın böbreği tam uyumlu çıkınca nakil için kara verildi.. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuşan Kurt, uzun süredir diyalize girdiğini, bu sürede kalbinde de sorunlar başladığını söyledi.

Antalya'ya gelmeden önce başvurduğu doktorların böbrek nakli ameliyatının riskli olduğunu söylediklerini de belirten Kurt, "Son umut olarak başvurduğu Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan nakil olabileceğini duyduğunda çok sevindiğini kaydetti.

DÜŞÜNMEDEN VERDİM

Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için gittiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma ise eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiklerinde hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul söyledi. Eşinin sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Naganuma, "Eşim sağlığına yeniden kavuştu. Buna en çok ben evsindim. Hayat paylaşıldıkça güzel" dedi.

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Böreğini veren Japon eşinin elini öptü
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