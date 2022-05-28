Kanser tanı ve tedavisinde önemli adım

'EN ÜST SEVİYEDEYİZ'

Meme kanserinin tedavisinde, sağ kalım oranının yüksekliği ile birlikte estetik görünümlü sonuçların da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Üniversitemizde geç rekonstrüksiyon, benim asistanlığa başladığım dönemde yeni yeni başlamıştı. O süreçte açıkçası plastik cerrahlar olarak bizler, bu konuda genel cerrahlardan daha cesurdur. Geldiğimiz süreçte ise genel cerrahların kalibrasyon konusunda çok daha rahat olduğunu, daha güvenle cerrahi müdahalelerin yapıldığını görmek beni mutlu ediyor. Radyo terapi ve kemoterapideki gelişim de bu süreçte öncülük etti. Şu anda hem Akdeniz Üniversitemiz ve hem de güzel şehrimiz Antalya'da hastaların çok ileri düzey tedavilere rahatlıkla ulaşabildiğini, bu anlamda büyük bir tecrübe birikiminin olduğunu görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.