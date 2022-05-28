MS hastalığına dikkat! 40 yaş altında en sık oluşan nörolojik hastalık!

Ağırtaş, "Merkezi Sinir Sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve bu sinir liflerinin elektrik uyarılarını iletmelerine yardımcı olan miyelin isimli yağlı bir doku vardır. Multipl Skleroz'da sinir lifleri ve onu çevreleyen miyelin, geride skleroz adı verilen sert alanlar bırakarak birçok bölgede yok olur. Hasar gören bu bölgeler, plak olarak da bilinmektedir. Miyelin hasar gördüğünde sinirlerin beyine giden veya beyinden gelen uyarıları iletebilme kapasiteleri kesintiye uğramakta ve çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır. Multipl Sklerozun nedeni tam olarak bilinmese de birçok araştırmacı miyelin hasarının vücudun bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklandığına inanmaktadır."

YALPALAMA GİBİ DENGE SORUNLARIDIR

"Multipl Skleroz beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyetini bozar. En sık görülen Multipl Skleroz belirtileri güçsüzlük, yorgunluk, karıncalanma, uyuşukluk, ağrı, görme bozuklukları, bir gözde görme kaybı, bulanık veya çift görme, kas fonksiyon bozuklukları, katılık, titreme, idrar kaçırma, kabızlık, cinsel sorunlar ve dengesizlik, baş dönmesi, yalpalama gibi denge sorunlarıdır."

ÜLKEMİZDE BİRÇOK KİŞİYİ ETKİLEMEKTE

"Bugün için bilinen kesin bir tedavisi olmamakla birlikte 40 yaş altında en sık engel oluşturan nörolojik hastalık olduğu düşünülen Multipl Sklerozun dünyada ve ülkemizde birçok kişiyi etkilemektedir. Bu belirtilerin bir veya birkaçını hissedenlerin ''Nöroloji (sinir hastalıkları)'' kliniğine başvurmasında yarar vardır. Multipl Skleroz hastalığını kitlelere duyurmak ve farkındalık yaratmak adına Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütünün ortak kararları ile her yıl 30 Mayıs günü, ''Dünya MS Günü'' ilan edilmiştir" dedi.