Akciğer kanserinin yüzde 80 nedeni sigara!

Ağırtaş, "Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), artan sigara tüketimine dikkat çekmek, tütün kullanımının sağlık etkilerini ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik etkili politikaların altını çizmek ve toplum bilincinin arttırılması amacıyla dünyada her yıl, Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilen "31 Mayıs Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dolayısıyla İlimizde de bir takım etkinliklerle kutlanmaktadır. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun" doğrultusunda İl Tütün Kontrol Kurulu olarak görevlerini yapan; İlimizde Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Müdürlüğümüzün katılımlarıyla gerçekleştirilen eşzamanlı sigara denetimleri büyük bir hızla devam etmektedir.

BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇMAKTA

"Sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Sigara kullanımı, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir. Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ve toplumun bilinçlenmesi sonucunda giderek azalma eğilimi göstermektedir. Oysa gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi artmaktadır."

ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI

"Akciğer kanserinin en başta gelen nedeni olarak yüzde 85-90 ile sigara ve tütün alışkanlığı biliniyor. Akciğer kanserli hastaların yüzde 80'i sigara içen, yüzde 10'u bırakmış ve yüzde 10'u da içmemiş kişilerdir. Sigara içmeye devam ederseniz kalp krizi ve kanserden ölme riskiniz 20 kat artar, akciğer fonksiyonlarınız bozulur, yürüyemez hale gelirsiniz. Ameliyatlara maruz kalabilir ve hatta uzuvlarınızı kaybedebilirsiniz. Bunları gözetmenizi istiyoruz. Sigaranın sakıncaları gözetilirse, inanıyoruz ki sigaraya bağlı sorunlar büyük ölçüde aşılır. Ayrıca sigarayla mücadele kanser kontrolünün önemli bir basamağıdır. Ülkemiz sigarayla mücadele konusuna mevzuat ve kurumsal bazda destek veren nadir ülkelerdendir. Sigarayı bırakmak isteyenler; İlimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren KETEM Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilir ayrıca ALO 171 Sigara Bırakma Hattını arayabilirler.

SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGARAYI BIRAKIN

"Müdürlük olarak amacımız, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Eğitim programlarının sadece belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmayarak yıl boyunca planlanması ve tüm halkımıza ulaşabilecek şekilde devam etmesidir. Güçlü bir iradeyle ve aklınızla hissiyatınıza galip gelerek bu sigara alışkanlığından vazgeçiniz. Kendiniz, çocuklarınızın, sevdiklerinizin sağlığı için sigarayı bırakınız. Sigara sağlık düşmanıdır. Sigara sizin ve bizim, hepimizin düşmanıdır. Dumansız, temiz, sağlıklı bir dünya için müşterek düşmanımıza karşı çıkmayı başarın. Bu vesileyle sigara kullanan tüm vatandaşlarımızı ülkemizde her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep olan, sigara ve sigara mamullerinden uzak durmaya ve bu gün vesilesiyle sigarayı bırakmaya davet ediyorum" dedi.