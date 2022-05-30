Pandemi çocukları vurdu hem kas kayıpları hem obezite arttı

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 57. Türk Pediatri Kongresi 'Pandemide Çocuk Olmak' teması ile 22-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında KKTC'de yapıldı. Bin 868 katılımcı ile birlikte 7 kurs ve 80 bilimsel panelin yer aldığı çocuk hekimlerinin en büyük kongresinde, 5 gün boyunca çocuk sağlığı ve hastalıklarının en önemli konuları tartışıldı.

Türkiye'deki en eski ve en köklü pediatri derneği olan Türk Pediatri Kurumu Derneği, 57. Ulusal Kongresini KKTC'de düzenledi. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, düzenledikleri basın toplantısında 'Pandemide Çocuk Olmak' konusuna değindi.

"HASTALIKLAR DEĞİŞTİ"

"Dünya değişiyor, çocuk hastalıkları da değişiyor" diyen Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "41 yıllık çocuk hekimiyim. Eskiden gördüğümüz menenjit, zatürre, tifo, çocuk felci, difteri gibi hastalıklar aşılar sayesinde artık yok! Dünya değişiyor. Çağdaş yaşamın getirdiği hastalıklar var. Modern yaşam, enfeksiyonların azalmasını sağlarken diğer yandan da alerjik ve oto immün hastalıkları artırdı. Ne kadar korunursak, temiz içme suyuna ulaşırsak, hareketli olursak; hastalıklar da o kadar azalır" dedi.

"BIRAKIN ÇOCUKLAR YARAMAZLIK YAPSIN"

"Pandemide hareketsizlik çocukları vurdu" diyen Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Bunun sonucunda romatizma ağrıları, eklem sorunları, hareket sorunları arttı" dedi ve aileleri uyardı: "Bırakın çocuklar atladın, zıplasın, koşsun; yaramazlık yapsınlar. Çocuklarda ve sayrıca yetişkinlerde de hastalıktan kaynaklı olmayan, hareketsizlik kaynaklı kas kayıpları var. Ailecek parka gitsinler, merdiven kullansınlar. Çocuklarının koşup oynamasını engellemesinler. Cep telefonuna bakarak değil, aileler birlikte kaliteli zaman geçirsinler. Bu arada anne-babalar da hareket etmiş olacaklar. Ebeveynler, çocukla çocuk olsunlar."

Çocukların arkadaşları olmadığına değinen Kasapçopur, "Arkadaşlık, birliktelik çok önemli. Çocuklar bireysel olarak içlerine dönüyorlar. Halbuki arkadaşları ile birlikte açık havada olmaları, koşmaları çok önemli. Çocuklar pandemide çok kilo aldılar" diyerek uyardı.

"OBEZİTE PATLADI"

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Gastroentroloji Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, pademide obezite patlaması yaşandığını vurgulayarak şu uyarıları yaptı: "Çocuklar pandemide hem online dersler hem de ekran başında fazla zaman geçirirken abur cubur tükettiler. Öğretmeni dinlerken bile cips, çikolata yediler. Bundan sonra beslenme düzeni oturtmak bizlere kaldı. Anneler ile birlikte el ele çocukların sağlıklı beslenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlar da teknolojik cihazlarla buluşma sürelerini kısaltacak ve sokağa çıkıp koşup oynayacaklar, hareketli olacaklar" dedi.