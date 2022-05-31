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Giriş Tarihi: 31.5.2022 14:29

31 Mayıs’ı tütünsüz geçirin!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
31 Mayıs’ı tütünsüz geçirin!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Dr. Fadime Tülücü, bugün tüm tütün ve tütün ürünü kullanıcılarını, 24 saat süreyle, sigarayı bırakmaya çağırdı. Tülücü, tütün ve tütün ürünleri kullanımının cilt bozukluğu, dişeti hastalıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinde hasar, ani bebek ölümleri, kalp ve damar hastalıkları, kısırlık, iktidarsızlık ve birçok kanser türüne sebep olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Dr. Fadime Tülücü, "Sigara içen anne ve babaların çocuklarında solunum yolu enfeksiyonlarını oldukça sık görmekteyiz. Bunlar tedavisi zor sağlık sorunları da olabiliyor. Direkt içici olmadıkları halde ileride sigara ile ilişkili hastalıklara yakalanma ya da sigara bağımlısı olma olasılıkları da çok daha yüksektir. Ayrıca pasif içiciliğin önüne geçmek için dumansız hava sahaları oluşturulması, sigara içilmeyen park, bahçe, cafe ve restoranların yaygınlaştırılması gerekmektedir" dedi.

Nargile ve elektronik sigara gibi masum olduğu düşünülen ürünlerin kullanımı son yıllarda arttığına da dikkat çeken Tülücü, nargile kullanımı bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca, Hepatit B ve tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında risk faktörü olarak gösterildiğini kaydetti. Dr. Tülücü, tütün endüstrisi tarafından sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddia edilen elektronik sigaraların, klasik sigaralarla eşdeğer tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, "Sigara deneyen her 5 kişiden 3'ü sigara bağımlısı oluyor. Bu nedenle genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu bilincin yerleştirilmesi için ise toplumlarda anaokulundan başlayarak çocuk, genç ve yetişkinlere özgü eğitim programları düzenlenmesi büyük bir gereksinimdir" diye konuştu.

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31 Mayıs’ı tütünsüz geçirin!
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