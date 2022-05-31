Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Nerelerde Kullanılır?

Defne yaprağının faydaları nelerdir? Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileri ile savaşan defne yaprağı faydaları saymakla bitmiyor. Hoş kokusu ve yeşil rengiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne antioksidan özelliğe sahiptir. Akdeniz ülkelerinde yetişen ve "Laurus Nobilis" adıyla anılan defnegiller familyasından bir bitki olan defne dört mevsim yeşil kalabilir. Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığına iyi gelen bu bitki boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sindirime iyi geliyor. Peki Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı ne işe yarar? Defne yaprağı nasıl kullanılır?

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Akdeniz defnesi olarak bilinen ve daima yeşil kalan defne yaprağı faydalarıyla şaşırtıyor. Binbir derde deva olan defne yaprağı faydaları arasında bağışıklığı güçlendirir, ateş düşürücüdür, enfeksiyonlarla savaşır, sindirime iyi gelir, uyku ve stres problemini çözer, kalbe ve damara iyi gelmesi yer alıyor. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur. Hem yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır hem de tıbbi etkileri de bulunmaktadır. Öte yandan Yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edilir. Defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir.

İşte defne yaprağının faydaları;

Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtilerine karşı iyi gelir,

Baş ve bel ağrılarını hafifletir,

Kan şekerini dengeler,

Tadı ve kokusu insanın sakinleşmesini sağlar,

Göz hastalıklarına karşı iyi gelir,

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarında mideye güç verir,

Kalp damarlarının güçlenmesini sağlar,

Kan kanseri olarak bilinen lösemiye karşı etkilidir,

Cilt kanserlerine karşı faydalıdır,

Sindirim sistemine iyi gelir ve gaz gidericidir,

Defne yaprağının kaynatılmış suyunu saç diplerine uyguladığınızda bitlerden kurtulursunuz,

Toz haline getirilmiş defne yaprağını diş fırçanıza macun gibi sürüp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, defne yaprağının dişleri ışıl ışıl ettiğine şahit olacaksınız,

Hamilelik öncesinde kullanıldığında bebeğin ihtiyacı olan folik asitin karşılanmasına katkı sağlar,

İskelet sistemindeki ağrıların hafiflemesini sağlar,

Yüksek ateşlerin düşürülmesine yardımcı olur,

Adet düzensizliklerine karşı iyi gelir,

Verimli uyku almanızı sağlar,

DEFNE YAPRAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Hoş kokusu ve tadıyla defne yaprağı kullanım alanları oldukça fazladır. Defne yaprağı salatalarda kullanıldığı gibi zeytinyağlı yemeklerde hoş bir tat bırakıyor. Bunların yanında defne yaprağı turşu yapımında da kullanılır.

DEFNE YAPRAĞI NE İŞE YARAR?

Yeşil yapraklı bitkiler arasında yer alan defne yaprağı vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan koruyan defne yaprağı kullanım alanları fazladır. Salatalarda, ana yemeklerde ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılan defne yaprağı iyi bir antioksidan içerir. Stres ve sıkıntı içerisindeyseniz defne yaprağı çayı sakinleştirici özelliği taşır. Öte yandan Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir. Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur.

DEFNE YAPRAĞI YAKMAK NE İŞE YARAR?

Defne yaprağı yandığı zaman baş ağrısına, akciğerlere, şeker hastalığına ve kansere iyi geldiği bilinir. Defne, her zaman yaprakları yeşil kalan bir ağaçtır. Yazın ve kışın yaprağını dökmez. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağının çay yapımı oldukça basittir.

İşte defne yaprağı çayı nasıl yapılır tarifi;

1 litre kadar suyun içine bir miktar defte yaprağı ilave edilir ve kaynatılır ardından süzülür ve günde 1-2 kez tüketilmektedir.

Defne yaprağı çiğ bir şekilde çiğnenerek de tüketilebilir.

Biraz sirke ile beraber kaynatılarak gargara olarak da kullanılmaktadır.

DEFNE YAPRAĞI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? DEFNE YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Defne yaprağı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara birebir iyi geliyor. Sağlık alanında birçok rahatsızlığa iyi gelen defne yaprağının en önemli özelliği içerisinde bulunan antioksidandır. Antioksidan sayesinde vücutta biriken toksinlerden arındırılır ve bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş düşürücü özelliği vardır. Hazımsızlık problemlerine iyi gelir.

DEFNE YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Defne yaprağını yemeklerde veya salatalarda kullanabilir dilerseniz suyunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Defne yaprağı çayı geleneksel olarak vücuttan fazla suyun atılması için kullanılır. Demir eksikliğine bağlı anemi tedavisine yardımcı bir doğal ürün olarak tüketilebilir. Defne yaprağı yağı ile saç köklerini güçlendirir.

Defne yaprağı kullanım alanları;

Parfüm

Natürel ilaç yapımı

Çay yapımı

Krem

Sabun

Şampuan

Vücut losyonu

DEFNE YAPRAĞI SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Defne yaprağı suyu hem sakinleştirici hem sağlıklıdır. Yorgun bedeni dinlendirici etkisiyle bilinen defne yaprağı kuru öksürüğe, sigaradan hasar almış akciğerlerin temizlenmesine iyi gelir. Aromatik özelliğinin yanı sıra aslında iyi bir şifacı olan defne yaprağı suyu vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Vitamin, kalsiyum, bakır, potasyum, çinko ve bakır yönünden zengin olan defne yaprağının suyu şifa kaynağıdır. Bir avuç defne yaprağını 200 ml su ile kaynatın. Bu suyu günde 2 kez içtiğinizde hem böbrek enfeksiyonlarını hem de böbrek taşını önleyebilirsiniz.

Evde defne yaprağı yakmanın faydaları