Diyet yapıp kilo veremeyenlere bilimsel önemsenmeyen 10 alışkanlıklar neden gösterildi

Nedeni: 'Diyet' kelimesini yanlış anlıyorsanız

Kilo vermekte güçlük çekmenizin nedeni, 'diyet' kelimesini yanlış anlıyor olmanızdan kaynaklanabiliyor. "Kendinizi aç bırakarak diyet yaptığınızı sanıyor olabilirsiniz. Tartıda zayıfladığınızı görmek için 24 saat aç kalmanız yeterli. Ancak bu gerçek bir kilo kaybı değildir" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, sözlerine şöyle devam ediyor: "Çünkü bu yöntemle vücut su kaybına uğrar ve kaslar küçülür, fakat yağlar erimez. Bu aşamada organizma kendisi için gerekli olan enerjiyi yakalamak için kasları enerjiye dönüştürür. İşte bu nedenle gün boyunca yemek yemeyen kişi 'Hiçbir şey yemiyorum, fakat yine de kilo veremiyorum' diye düşünmeye başlar. Bu yanılgının önüne geçmek için sizin ihtiyacınıza göre hesaplanmış, yaşam tarzınıza uygun, sürdürebileceğiniz yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulamanız en doğru karar olacaktır"