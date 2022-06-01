Menopoz yaşı 60 oluyor

YENİ APLİKASYON UMUT OLDU

ABD'den kongre için gelen profesör Nezhat kardeşlerin endometriozis hastalığına karşın geliştirdikleri yeni bir aplikasyon hastalığın takibi ile derecelendirme açısından umut oldu.

Kadın ve toplum sağlığına katkı anlamında minimal invaziv (ameliyatın küçük kesiler kullanılarak yapılması) cerrahinin önemine işaret eden Prof. Dr. Farr Nezhat ise, endometriozis ve kanserlerde uygulanan bu cerrahinin hastaların hayatlarında değişiklikler oluşturduğunu söyledi. Endometriozis hastalığında kadınların çeşitli semptomlarla sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirten Prof. Dr. Ceana Nezhat da, "Zaten hali hazırda başlamış oluyor. Yüzde 60-70 kadında semptomlarıyla geldiğinde, aslında bu sorunun 20'li yaşlardan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz. Gençler tanı konulana kadar 12-13 doktoru ziyaret ediyorlar. Tanı konulduğunda aslında çok geç kalınmış oluyor. Ağrının şiddetiyle acile başvuran genç kızlarımız var" dedi.