Menopoz yaşı 60 oluyor

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen kongreye, TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Kongre Bilimsel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Üstün'ün yanı sıra, ABD'den katılan Prof. Dr. Camran Nezhat, Prof. Dr. Ceana Nezhat, Prof. Dr. Farr Nezhat ve ABD Yale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kutluk Oktay katıldı.
MENOPOZ YAŞI 50'DEN 60'A ÇIKTI
Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlıyor.
Menapoz yaşı dünya genelinde 45-55 yaş. Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 46-48. ABD Yale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kutluk Oktay, menopozu önleme ve geciktirme konusunda yaptığı çalışmalarla umut oldu.
Bir kadının hayat boyu 500 yumurtlama gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Oktay "Doğuştan 50 yaşına kadar ayda 2 bin yumurta aslında boşa gidiyor. Diyelim ki; 35 yaşında siz overinizin üçte bir kısmını alıp dondurdunuz. Daha sonra menopoza yaklaştığınız zaman, ekstra yumurta olduğu için biz onu kısım kısım nakledip, menopozu 50 değil 60'a çekeceğiz. Şu anda over dokusunu dondurmanın gittiği yön bu" dedi. Prof. Dr. Oktay, dünyada ilk defa 1999 yılında yumurtalık dokusu nakli yaparak tıp tarihine geçmişti.
ENDOMETRİOZİS SİNSİ BİR DÜŞMAN
TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, kadınlarda görülen çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığına dikkat çekerek "Bu hastalık tam anlamıyla sinsi bir düşmandır. Doğurganlık ve üreme çağında ortaya çıkan, östrojen hormonu bağımlı ve sadece kadınlarda görülen bir hastalıktır. En çok yumurtalıkları etkiliyor ama yumurtalık dışında da karın zarında, başka organlarda, hatta beyin ve gözde bile bu hastalığın yayıldığı görülmüştür" dedi.
YENİ APLİKASYON UMUT OLDU
ABD'den kongre için gelen profesör Nezhat kardeşlerin endometriozis hastalığına karşın geliştirdikleri yeni bir aplikasyon hastalığın takibi ile derecelendirme açısından umut oldu.
Kadın ve toplum sağlığına katkı anlamında minimal invaziv (ameliyatın küçük kesiler kullanılarak yapılması) cerrahinin önemine işaret eden Prof. Dr. Farr Nezhat ise, endometriozis ve kanserlerde uygulanan bu cerrahinin hastaların hayatlarında değişiklikler oluşturduğunu söyledi. Endometriozis hastalığında kadınların çeşitli semptomlarla sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirten Prof. Dr. Ceana Nezhat da, "Zaten hali hazırda başlamış oluyor. Yüzde 60-70 kadında semptomlarıyla geldiğinde, aslında bu sorunun 20'li yaşlardan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz. Gençler tanı konulana kadar 12-13 doktoru ziyaret ediyorlar. Tanı konulduğunda aslında çok geç kalınmış oluyor. Ağrının şiddetiyle acile başvuran genç kızlarımız var" dedi.