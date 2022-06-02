"Egzersiz hamilelerde vücudu doğuma hazırlıyor"

Fizyoterapist Elif Varan Altun, hamile pilatesi programlarının kişinin yaşı, sağlık durumuna göre özel olarak hazırlanmasının öneminin altını çizdi ve şunları kaydetti: "Her gebenin yaşı, fiziksel kapasitesi ve iş ortamı birbirinden farklı ve dolayısıyla ihtiyaçlar da farklılık gösteriyor. Özellikle masa başı çalışan anne adaylarının sırt, bel ve boyun ağrısı yoğunlukta olurken, gün içinde sürekli ayakta kalan anne adaylarının bel, bacak ve kalça ağrıları artabiliyor. Bunları erkenden fark edip önlemlerimizi alıyoruz."

KİLO VERMEK HEDEF OLMAMALI

"Yüksek kilolarla hamile kalan anneler kilo vermeyi hedefleyebiliyor. Fakat gebelikte asıl hedefimiz süreci sağlıklı geçirmek ve doğuma hazırlanmak. Bunun yanı sıra tabii ki sıkılaşabiliyoruz ve güçleniyoruz. Egzersizler ayrıca postürü düzeltiyor ve vücudunun bozulmasını istemeyen annelere istediğini veriyor."

DOĞUM SONRASINA YATIRIM

"Hamile pilatesinin doğum sonrasında da iyileşmeyi hızlandırdığını bilimsel çalışmalar kanıtlamış durumda. Bunu bir fizyoterapist eşliğinde yapmak ise önemli. Çünkü fizyoterapistler kişilerdeki duruş bozukluklarını ve oluşabilecek sakatlıkları önceden tahlil edebilmekte. Ben bir fizyoterapist olarak omurgalarını, postürlerini, gebelikte sorun çıkarabilecek fiziksel durumları değerlendirip ona göre egzersiz programları oluşturuyorum. Diz problemi olan gebe ile omuz-sırt ağrısı olan gebeye yaptırdığım egzersizler tabii ki aynı değil. Üstelik amacım bu ağrıların artmasını engellemek değil bunları iyileştirmek."

UZMAN EŞLİĞİNDE YAPILMALI

Doktor onayı alan her gebenin egzersiz yapması gerektiğini ifade eden fizyoterapist Elif Varan Altun, "Tabii ki en büyük faydayı ağrısı olan gebeler görüyor. Daha ilk seanslardan değişim hissedildiğine şahit oluyoruz. Yanlış yapılan ve uzman olmayan kişilerin yönlendirmesiyle yapılan egzersizler ise daha büyük ağrılara ve sakatlıklara yol açabiliyor. Hatta gebelik için risk dahi teşkil edebilir." diye konuştu.